В Челябинске из-за затяжных ливней сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом 2 ноября сообщил врио мэра Алексей Лошкин.
«Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Сроки окончания [работы] сдвинулись. Причины, в целом, объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте», — написал Лошкин в telegram-канале. Подрядчик обещает закончить работы в августе 2025 года.
В конце декабря в парке Гагарина появится новый каток. Он будет находится на главной аллее, которая находиться ближе к улице Коммуны. В этом году там уложат морозильное оборудования — кататься там можно будет даже при плюсовых температурах.
Площадку «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске закрыли для посетителей с 1 июня 2024 года. Там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Первоначально работы должны были завершиться в начале 2025 года.
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