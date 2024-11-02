В Челябинске сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер». Фото

02 ноября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Реконструкция площадки «Гулливер» закончится в августе 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из-за затяжных ливней сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом 2 ноября сообщил врио мэра Алексей Лошкин. «Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Сроки окончания [работы] сдвинулись. Причины, в целом, объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте», — написал Лошкин в telegram-канале. Подрядчик обещает закончить работы в августе 2025 года. В конце декабря в парке Гагарина появится новый каток. Он будет находится на главной аллее, которая находиться ближе к улице Коммуны. В этом году там уложат морозильное оборудования — кататься там можно будет даже при плюсовых температурах. Площадку «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске закрыли для посетителей с 1 июня 2024 года. Там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Первоначально работы должны были завершиться в начале 2025 года. Лошкин посетил парк Гагарина 2 ноября Telegram-канал Алексея Лошкина Ремонтные работы сдвинулись из-за затяжных дождей Telegram-канал Алексея Лошкина На аллее парка Гагарина появится каток Telegram-канал Алексея Лошкина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске из-за затяжных ливней сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом 2 ноября сообщил врио мэра Алексей Лошкин. «Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Сроки окончания [работы] сдвинулись. Причины, в целом, объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте», — написал Лошкин в telegram-канале. Подрядчик обещает закончить работы в августе 2025 года. В конце декабря в парке Гагарина появится новый каток. Он будет находится на главной аллее, которая находиться ближе к улице Коммуны. В этом году там уложат морозильное оборудования — кататься там можно будет даже при плюсовых температурах. Площадку «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске закрыли для посетителей с 1 июня 2024 года. Там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Первоначально работы должны были завершиться в начале 2025 года.