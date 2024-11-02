В Челябинске сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер». Фото

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Рабочий визит Владимира Елистратова в Парк Гагарина. Челябинск, елистратов владимир, парк гагарина, великан, скульптура, гулливер
Реконструкция площадки «Гулливер» закончится в августе 2025 года Фото:

В Челябинске из-за затяжных ливней сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом 2 ноября сообщил врио мэра Алексей Лошкин.

«Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Сроки окончания [работы] сдвинулись. Причины, в целом, объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте», — написал Лошкин в telegram-канале. Подрядчик обещает закончить работы в августе 2025 года.

В конце декабря в парке Гагарина появится новый каток. Он будет находится на главной аллее, которая находиться ближе к улице Коммуны. В этом году там уложат морозильное оборудования — кататься там можно будет даже при плюсовых температурах.

Площадку «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске закрыли для посетителей с 1 июня 2024 года. Там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Первоначально работы должны были завершиться в начале 2025 года.

Лошкин посетил парк Гагарина 2 ноября
Лошкин посетил парк Гагарина 2 ноября
Ремонтные работы сдвинулись из-за затяжных дождей
Ремонтные работы сдвинулись из-за затяжных дождей
На аллее парка Гагарина появится каток
На аллее парка Гагарина появится каток

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В Челябинске из-за затяжных ливней сдвинулись сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом 2 ноября сообщил врио мэра Алексей Лошкин. «Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Сроки окончания [работы] сдвинулись. Причины, в целом, объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте», — написал Лошкин в telegram-канале. Подрядчик обещает закончить работы в августе 2025 года. В конце декабря в парке Гагарина появится новый каток. Он будет находится на главной аллее, которая находиться ближе к улице Коммуны. В этом году там уложат морозильное оборудования — кататься там можно будет даже при плюсовых температурах. Площадку «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске закрыли для посетителей с 1 июня 2024 года. Там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Первоначально работы должны были завершиться в начале 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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