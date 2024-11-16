Вкусные горячие напитки: пять необычных рецептов для того, чтобы согреться дома

Топ-5 вкусных горячих напитков, которые сможет приготовить каждый
© Служба новостей «URA.RU»
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Эти пять рецептов напитков помогут пережить суровую зиму
Эти пять рецептов напитков помогут пережить суровую зиму Фото:

С наступлением холодов так и хочется укутаться в плед и выпить чего-нибудь горячего. И если плед уже наготове — тогда URA.RU предлагает пять простых и невероятно вкусных рецептов согревающих напитков, которые сможет сделать каждый.

Норвежский безалкогольный глег

Вообще глег — это напиток из красного вина, в который добавляют пряности во время готовки. Да, как глинтвейн, только со скандинавскими нотками. Чтобы приготовить норвежский глег, необходимо взять:

  • 0,5 литра сока красного винограда
  • 0,25 литра ягодного сока брусники, ежевики или клюквы
  • 0,4 литра воды
  • цедра целого лимона
  • 2 столовые ложки дробленого миндаля
  • 1 чайная ложка изюма
  • Специи: гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь

Для начала возьмите сотейник и смешайте в нем все сухие ингредиенты. Залейте их водой и доведите до кипения. После этого добавьте сок винограда и ягод — предварительно процедив, если в них была мякоть.

Такой напиток согреет даже в самый лютый мороз
Такой напиток согреет даже в самый лютый мороз
Фото:

Помешивая, нагревайте полученную смесь, но не доводите до кипения. После того, как напиток вновь нагрелся почти до 100 градусов — снимите сотейник с плиты. Норвежский глег отлично согреет и во время просмотра сериала, и на прогулке, если его залить в термос.

Горячий шоколад с корицей и апельсином

Горячий шоколад — сам по себе прекрасный напиток. Но если в него добавить еще немного ингредиентов, то получится безумно вкусный согревающий коктейль, у которого есть только один недостаток — он заканчивается. Ингредиенты для горячего шоколада с корицей и апельсином:

  • 0,35 литров молока
  • 100 грамм темного шоколада
  • пол чайной ложки корицы
  • цедра целого апельсина
  • 2 чайные ложки крахмала

Первым делом разломайте шоколад и поместите его в кастрюлю. К нему добавьте цедру апельсина, корицу и примерно 60 миллилитров молока. Поставьте кастрюлю на средний огонь и прогревайте содержимое, пока шоколад не растает.

Невероятно вкусный рецепт точно понравится всем
Невероятно вкусный рецепт точно понравится всем
Фото:

Затем добавьте оставшееся молоко. Крахмал разведите в двух столовых ложках воды и также отправьте в кастрюлю. Напиток нужно довести до кипения. Для лучшей консистенции рекомендуется перемешивать какао венчиком во время готовки.

Полученный напиток можно разливать по кружкам. Для вкуса и красоты можно украсить какао пломбиром, взбитыми сливками или маршмеллоу.

Теплый апельсиновый сок со специями

Для того, чтобы согреться теплым зимним вечером, отлично подойдет и апельсиновый сок. Главное — довести его до вкуса. Для этого понадобится:

  • 0,5 литров апельсинового сока
  • 5 бутонов гвоздики
  • 5 горошин душистого перца
  • 2 капсулы кардамона
  • 1 звездочка бадьяна
  • 1 палочка корицы
  • 3 чайных ложки меда

Намного вкуснее получится, если взять сок настоящих фруктов. Для этого промойте апельсины и выжмите из них пол литра. Или используйте пакетированный сок.

Сок можно ставить в сотейнике на огонь. Гвоздику, кардамон и перец необходимо измельчить и добавить в напиток. Туда же отправьте и остальные специи. Сок нужно довести до кипения, а затем — снять с плиты.

Через пять минут, когда напиток немного остынет, добавьте мед. Хорошо перемешайте содержимое кастрюли, процедите и подавайте в стаканах.

Сбитень

В России есть свой народный напиток, вот уже несколько веков согревающий народ в морозную погоду. Для того, чтобы приготовить сбитень, понадобятся:

  • 1 литр воды
  • 150 грамм меда
  • 3-5 бутонов гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • 40 грамм корня имбиря
  • половина апельсина
  • 80 грамм облепихи

Первым делом нужно отварить облепиху в кипящей воде. Через примерно двадцать минут, когда появится пена, отвар можно остужать и процеживать.

Вкусный напиток не только согреет, но и поднимет настроение
Вкусный напиток не только согреет, но и поднимет настроение
Фото:

В это время в горячую воду добавьте мед и хорошо перемешайте. Все специи также отправляем в воду: имбирь перед этим нарезаем, а апельсин нарезаем кружочками. Кипятим воду примерно 7 минут, а затем даем напитку остыть.

Через полчаса добавляем в воду стывший отвар облепихи. Процеживаем Сбитень, тщательно перемешиваем и разливаем по кружкам. 

Чай с земляникой и еловыми иглами

Чтобы почувствовать вкус нового года, можно приготовить таежный чай с еловыми иглами. Для него нужны следующие ингредиенты:

  • 65 грамм морошки
  • 65 грамм земляники
  • 1 столовая ложка меда
  • хвоя — по вкусу

Этот чай лучше всего заваривать во френч-прессе на 350 мл. Положите в него морошку и землянику. Если ягоды замороженные, то сначала нужно их разморозить. Перед тем, как заливать их кипятком — стоит промять ягоды.

Оставьте напиток на пять минут, чтобы он настоялся. Затем добавьте мед, а также еловые ветки — ориентируйтесь на свой вкус, чтобы не переборщить. Таежный напиток с нотками Нового года готов.

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С наступлением холодов так и хочется укутаться в плед и выпить чего-нибудь горячего. И если плед уже наготове — тогда URA.RU предлагает пять простых и невероятно вкусных рецептов согревающих напитков, которые сможет сделать каждый. Норвежский безалкогольный глег Вообще глег — это напиток из красного вина, в который добавляют пряности во время готовки. Да, как глинтвейн, только со скандинавскими нотками. Чтобы приготовить норвежский глег, необходимо взять: Для начала возьмите сотейник и смешайте в нем все сухие ингредиенты. Залейте их водой и доведите до кипения. После этого добавьте сок винограда и ягод — предварительно процедив, если в них была мякоть. Помешивая, нагревайте полученную смесь, но не доводите до кипения. После того, как напиток вновь нагрелся почти до 100 градусов — снимите сотейник с плиты. Норвежский глег отлично согреет и во время просмотра сериала, и на прогулке, если его залить в термос. Горячий шоколад с корицей и апельсином Горячий шоколад — сам по себе прекрасный напиток. Но если в него добавить еще немного ингредиентов, то получится безумно вкусный согревающий коктейль, у которого есть только один недостаток — он заканчивается. Ингредиенты для горячего шоколада с корицей и апельсином: Первым делом разломайте шоколад и поместите его в кастрюлю. К нему добавьте цедру апельсина, корицу и примерно 60 миллилитров молока. Поставьте кастрюлю на средний огонь и прогревайте содержимое, пока шоколад не растает. Затем добавьте оставшееся молоко. Крахмал разведите в двух столовых ложках воды и также отправьте в кастрюлю. Напиток нужно довести до кипения. Для лучшей консистенции рекомендуется перемешивать какао венчиком во время готовки. Полученный напиток можно разливать по кружкам. Для вкуса и красоты можно украсить какао пломбиром, взбитыми сливками или маршмеллоу. Теплый апельсиновый сок со специями Для того, чтобы согреться теплым зимним вечером, отлично подойдет и апельсиновый сок. Главное — довести его до вкуса. Для этого понадобится: Намного вкуснее получится, если взять сок настоящих фруктов. Для этого промойте апельсины и выжмите из них пол литра. Или используйте пакетированный сок. Сок можно ставить в сотейнике на огонь. Гвоздику, кардамон и перец необходимо измельчить и добавить в напиток. Туда же отправьте и остальные специи. Сок нужно довести до кипения, а затем — снять с плиты. Через пять минут, когда напиток немного остынет, добавьте мед. Хорошо перемешайте содержимое кастрюли, процедите и подавайте в стаканах. Сбитень В России есть свой народный напиток, вот уже несколько веков согревающий народ в морозную погоду. Для того, чтобы приготовить сбитень, понадобятся: Первым делом нужно отварить облепиху в кипящей воде. Через примерно двадцать минут, когда появится пена, отвар можно остужать и процеживать. В это время в горячую воду добавьте мед и хорошо перемешайте. Все специи также отправляем в воду: имбирь перед этим нарезаем, а апельсин нарезаем кружочками. Кипятим воду примерно 7 минут, а затем даем напитку остыть. Через полчаса добавляем в воду стывший отвар облепихи. Процеживаем Сбитень, тщательно перемешиваем и разливаем по кружкам.  Чай с земляникой и еловыми иглами Чтобы почувствовать вкус нового года, можно приготовить таежный чай с еловыми иглами. Для него нужны следующие ингредиенты: Этот чай лучше всего заваривать во френч-прессе на 350 мл. Положите в него морошку и землянику. Если ягоды замороженные, то сначала нужно их разморозить. Перед тем, как заливать их кипятком — стоит промять ягоды. Оставьте напиток на пять минут, чтобы он настоялся. Затем добавьте мед, а также еловые ветки — ориентируйтесь на свой вкус, чтобы не переборщить. Таежный напиток с нотками Нового года готов.
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