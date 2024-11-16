Вкусные горячие напитки: пять необычных рецептов для того, чтобы согреться дома

С наступлением холодов так и хочется укутаться в плед и выпить чего-нибудь горячего. И если плед уже наготове — тогда URA.RU предлагает пять простых и невероятно вкусных рецептов согревающих напитков, которые сможет сделать каждый.
Норвежский безалкогольный глег
Вообще глег — это напиток из красного вина, в который добавляют пряности во время готовки. Да, как глинтвейн, только со скандинавскими нотками. Чтобы приготовить норвежский глег, необходимо взять:
- 0,5 литра сока красного винограда
- 0,25 литра ягодного сока брусники, ежевики или клюквы
- 0,4 литра воды
- цедра целого лимона
- 2 столовые ложки дробленого миндаля
- 1 чайная ложка изюма
- Специи: гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь
Для начала возьмите сотейник и смешайте в нем все сухие ингредиенты. Залейте их водой и доведите до кипения. После этого добавьте сок винограда и ягод — предварительно процедив, если в них была мякоть.
Помешивая, нагревайте полученную смесь, но не доводите до кипения. После того, как напиток вновь нагрелся почти до 100 градусов — снимите сотейник с плиты. Норвежский глег отлично согреет и во время просмотра сериала, и на прогулке, если его залить в термос.
Горячий шоколад с корицей и апельсином
Горячий шоколад — сам по себе прекрасный напиток. Но если в него добавить еще немного ингредиентов, то получится безумно вкусный согревающий коктейль, у которого есть только один недостаток — он заканчивается. Ингредиенты для горячего шоколада с корицей и апельсином:
- 0,35 литров молока
- 100 грамм темного шоколада
- пол чайной ложки корицы
- цедра целого апельсина
- 2 чайные ложки крахмала
Первым делом разломайте шоколад и поместите его в кастрюлю. К нему добавьте цедру апельсина, корицу и примерно 60 миллилитров молока. Поставьте кастрюлю на средний огонь и прогревайте содержимое, пока шоколад не растает.
Затем добавьте оставшееся молоко. Крахмал разведите в двух столовых ложках воды и также отправьте в кастрюлю. Напиток нужно довести до кипения. Для лучшей консистенции рекомендуется перемешивать какао венчиком во время готовки.
Полученный напиток можно разливать по кружкам. Для вкуса и красоты можно украсить какао пломбиром, взбитыми сливками или маршмеллоу.
Теплый апельсиновый сок со специями
Для того, чтобы согреться теплым зимним вечером, отлично подойдет и апельсиновый сок. Главное — довести его до вкуса. Для этого понадобится:
- 0,5 литров апельсинового сока
- 5 бутонов гвоздики
- 5 горошин душистого перца
- 2 капсулы кардамона
- 1 звездочка бадьяна
- 1 палочка корицы
- 3 чайных ложки меда
Намного вкуснее получится, если взять сок настоящих фруктов. Для этого промойте апельсины и выжмите из них пол литра. Или используйте пакетированный сок.
Сок можно ставить в сотейнике на огонь. Гвоздику, кардамон и перец необходимо измельчить и добавить в напиток. Туда же отправьте и остальные специи. Сок нужно довести до кипения, а затем — снять с плиты.
Через пять минут, когда напиток немного остынет, добавьте мед. Хорошо перемешайте содержимое кастрюли, процедите и подавайте в стаканах.
Сбитень
В России есть свой народный напиток, вот уже несколько веков согревающий народ в морозную погоду. Для того, чтобы приготовить сбитень, понадобятся:
- 1 литр воды
- 150 грамм меда
- 3-5 бутонов гвоздики
- 1 палочка корицы
- 40 грамм корня имбиря
- половина апельсина
- 80 грамм облепихи
Первым делом нужно отварить облепиху в кипящей воде. Через примерно двадцать минут, когда появится пена, отвар можно остужать и процеживать.
В это время в горячую воду добавьте мед и хорошо перемешайте. Все специи также отправляем в воду: имбирь перед этим нарезаем, а апельсин нарезаем кружочками. Кипятим воду примерно 7 минут, а затем даем напитку остыть.
Через полчаса добавляем в воду стывший отвар облепихи. Процеживаем Сбитень, тщательно перемешиваем и разливаем по кружкам.
Чай с земляникой и еловыми иглами
Чтобы почувствовать вкус нового года, можно приготовить таежный чай с еловыми иглами. Для него нужны следующие ингредиенты:
- 65 грамм морошки
- 65 грамм земляники
- 1 столовая ложка меда
- хвоя — по вкусу
Этот чай лучше всего заваривать во френч-прессе на 350 мл. Положите в него морошку и землянику. Если ягоды замороженные, то сначала нужно их разморозить. Перед тем, как заливать их кипятком — стоит промять ягоды.
Оставьте напиток на пять минут, чтобы он настоялся. Затем добавьте мед, а также еловые ветки — ориентируйтесь на свой вкус, чтобы не переборщить. Таежный напиток с нотками Нового года готов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.