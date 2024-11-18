18 ноября 2024

На Курган надвигается метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Со среды на четверг в Курган придет метель
Со среды на четверг в Курган придет метель Фото:

В ближайшие дни жителей Кургана ожидают серьезные испытания погодных условий. Синоптики ЦГМС предупреждают о приближении метели, которая существенно ухудшит видимость и усложнит условия на дорогах. 

«Ухудшение погоды ожидается в ночь с 20 на 21 ноября. Температуры ночью будут колебаться в пределах 0 до -5°C, а днем ожидается небольшой подъем до -2 до +3°C. Ветер северо-западный достигнет в порывах до 14 м/с , что приведет к усилению снегопада и появлению метели», — говорится на сайте. 

С приходом метели жителям Кургана стоит быть особенно внимательными и осторожными. Плохая видимость и скользкие дороги могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Горожанам рекомендуется избегать ненужных поездок и при возможности оставаться дома.

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В ближайшие дни жителей Кургана ожидают серьезные испытания погодных условий. Синоптики ЦГМС предупреждают о приближении метели, которая существенно ухудшит видимость и усложнит условия на дорогах.  «Ухудшение погоды ожидается в ночь с 20 на 21 ноября. Температуры ночью будут колебаться в пределах 0 до -5°C, а днем ожидается небольшой подъем до -2 до +3°C. Ветер северо-западный достигнет в порывах до 14 м/с , что приведет к усилению снегопада и появлению метели», — говорится на сайте.  С приходом метели жителям Кургана стоит быть особенно внимательными и осторожными. Плохая видимость и скользкие дороги могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Горожанам рекомендуется избегать ненужных поездок и при возможности оставаться дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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