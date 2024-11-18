На Курган надвигается метель

В ближайшие дни жителей Кургана ожидают серьезные испытания погодных условий. Синоптики ЦГМС предупреждают о приближении метели, которая существенно ухудшит видимость и усложнит условия на дорогах.
«Ухудшение погоды ожидается в ночь с 20 на 21 ноября. Температуры ночью будут колебаться в пределах 0 до -5°C, а днем ожидается небольшой подъем до -2 до +3°C. Ветер северо-западный достигнет в порывах до 14 м/с , что приведет к усилению снегопада и появлению метели», — говорится на сайте.
С приходом метели жителям Кургана стоит быть особенно внимательными и осторожными. Плохая видимость и скользкие дороги могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Горожанам рекомендуется избегать ненужных поездок и при возможности оставаться дома.
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