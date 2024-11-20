Мошенники дистанционно похитили за год у россиян свыше 130 млрд рублей

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Россияне стали чаще попадаться на уловки мошенников
Россияне стали чаще попадаться на уловки мошенников Фото:

В России за 2024 год ущерб от дистанционного мошенничества достиг 136 миллиарда рублей. Об этом в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0» рассказал начальник управления организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России генерал-майор полиции Филипп Немов.

«Количество дистанционных хищений растет, в 2024 году было зафиксировано свыше 359 тысяч случаев такого вида мошенничества.... Ущерб в денежном эквиваленте достиг в этом году 136 млрд рублей», — отметил Немов.

Представитель МВД отметил, что 40% всех преступлений, регистрируемых органами внутренних дел, совершаются в виртуальной среде. При этом атака мошенников может длиться несколько месяцев, а пострадавший человек не сразу может понять, что в отношении него было совершено такого рода преступление.

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В России за 2024 год ущерб от дистанционного мошенничества достиг 136 миллиарда рублей. Об этом в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0» рассказал начальник управления организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России генерал-майор полиции Филипп Немов. «Количество дистанционных хищений растет, в 2024 году было зафиксировано свыше 359 тысяч случаев такого вида мошенничества.... Ущерб в денежном эквиваленте достиг в этом году 136 млрд рублей», — отметил Немов. Представитель МВД отметил, что 40% всех преступлений, регистрируемых органами внутренних дел, совершаются в виртуальной среде. При этом атака мошенников может длиться несколько месяцев, а пострадавший человек не сразу может понять, что в отношении него было совершено такого рода преступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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