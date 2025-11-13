В Минобороны рассказали, сколько дронов сбито над Крымом
13 ноября 2025 в 22:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 18:00 до 20:00 по мск силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
