«А теперь Горбатый!»: тест на знание фильма «Место встречи изменить нельзя»

14 ноября исполняется пять лет, как ушел из жизни великий советский и российский актер Армен Джигарханян. Он стал рекордсменом по количеству сыгранных ролей, снявшись в более чем 300 кинокартинах. Впервые его увидели зрители в драме «Обвал», где он сыграл рабочего. Широкую популярность он получил после выхода фильма «Новые приключения неуловимых». В нем актер появился в роли штабс-капитана Овечкина. Однако самой знаменитой ролью Джигарханяна стал главарь банды «Черная кошка» Горбатый из детектива «Место встречи изменить нельзя». Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.