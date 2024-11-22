Мэр Лошкин встретился с родственниками бойцов СВО из Челябинска

23 ноября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин поблагодарил матерей участников СВО за заботу даже о незнакомых солдатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый глава Челябинска Алексей Лошкин пообщался с матерями, женами и вдовами бойцов СВО. Встреча посвящена Дню матери. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале. «Многие из этих замечательных женщин занимаются волонтерством, регулярно ездят „за ленточку“. Они плетут сети и делают парафиновые свечи. Варят супы и сушат их, чтоб наши парни на передовой питались домашней едой, просто разбавив такой суп кипятком. Женщины делают все с огромной материнской любовью к каждому незнакомому солдату», — поделился Лошкин. Глава Челябинска рассказал, что в некоторых семьях на специальную военную операцию отправились сразу двое мужчин, например, муж и сын или сын и внук. Он поблагодарил собравшихся и всех активистов за заботу о военнослужащих. Алексей Лошкин добавил, что готов помогать матерям в решении возникающих вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Челябинска Алексей Лошкин пообщался с матерями, женами и вдовами бойцов СВО. Встреча посвящена Дню матери. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале. «Многие из этих замечательных женщин занимаются волонтерством, регулярно ездят „за ленточку“. Они плетут сети и делают парафиновые свечи. Варят супы и сушат их, чтоб наши парни на передовой питались домашней едой, просто разбавив такой суп кипятком. Женщины делают все с огромной материнской любовью к каждому незнакомому солдату», — поделился Лошкин. Глава Челябинска рассказал, что в некоторых семьях на специальную военную операцию отправились сразу двое мужчин, например, муж и сын или сын и внук. Он поблагодарил собравшихся и всех активистов за заботу о военнослужащих. Алексей Лошкин добавил, что готов помогать матерям в решении возникающих вопросов.