22 ноября 2024

Мэр Лошкин встретился с родственниками бойцов СВО из Челябинска

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Пресс-конференция Алексея Лошкина. Челябинск , лошкин алексей
Алексей Лошкин поблагодарил матерей участников СВО за заботу даже о незнакомых солдатах Фото:

Новый глава Челябинска Алексей Лошкин пообщался с матерями, женами и вдовами бойцов СВО. Встреча посвящена Дню матери. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале.

«Многие из этих замечательных женщин занимаются волонтерством, регулярно ездят „за ленточку“. Они плетут сети и делают парафиновые свечи. Варят супы и сушат их, чтоб наши парни на передовой питались домашней едой, просто разбавив такой суп кипятком. Женщины делают все с огромной материнской любовью к каждому незнакомому солдату», — поделился Лошкин.

Глава Челябинска рассказал, что в некоторых семьях на специальную военную операцию отправились сразу двое мужчин, например, муж и сын или сын и внук. Он поблагодарил собравшихся и всех активистов за заботу о военнослужащих. Алексей Лошкин добавил, что готов помогать матерям в решении возникающих вопросов.

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Новый глава Челябинска Алексей Лошкин пообщался с матерями, женами и вдовами бойцов СВО. Встреча посвящена Дню матери. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале. «Многие из этих замечательных женщин занимаются волонтерством, регулярно ездят „за ленточку“. Они плетут сети и делают парафиновые свечи. Варят супы и сушат их, чтоб наши парни на передовой питались домашней едой, просто разбавив такой суп кипятком. Женщины делают все с огромной материнской любовью к каждому незнакомому солдату», — поделился Лошкин. Глава Челябинска рассказал, что в некоторых семьях на специальную военную операцию отправились сразу двое мужчин, например, муж и сын или сын и внук. Он поблагодарил собравшихся и всех активистов за заботу о военнослужащих. Алексей Лошкин добавил, что готов помогать матерям в решении возникающих вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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