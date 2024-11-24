В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после драки

В Санкт-Петербурге после драки в хостеле мужчина впал в кому. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами, включая закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану виска. Один из участников драки уже задержан правоохранительными органами.
«Пострадавший находится в состоянии комы второй степени», — сообщил источник в беседе с «Известиями». В результате происшествия был задержан другой участник драки. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.
Ранее под Санкт-Петербургом в окрестностях садоводства «Октябрьское» охотник выстрелил в 44-летнего петербуржца, который напал на него с ножом. Последний скончался от ран. Инцидент произошел 23 ноября.
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