В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после драки

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Житель Петербурга получил черепно-мозговую травму в результате драки
Житель Петербурга получил черепно-мозговую травму в результате драки Фото:

В Санкт-Петербурге после драки в хостеле мужчина впал в кому. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами, включая закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану виска. Один из участников драки уже задержан правоохранительными органами. 

«Пострадавший находится в состоянии комы второй степени», — сообщил источник в беседе с «Известиями». В результате происшествия был задержан другой участник драки. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Ранее под Санкт-Петербургом в окрестностях садоводства «Октябрьское» охотник выстрелил в 44-летнего петербуржца, который напал на него с ножом. Последний скончался от ран. Инцидент произошел 23 ноября.

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В Санкт-Петербурге после драки в хостеле мужчина впал в кому. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами, включая закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану виска. Один из участников драки уже задержан правоохранительными органами.  «Пострадавший находится в состоянии комы второй степени», — сообщил источник в беседе с «Известиями». В результате происшествия был задержан другой участник драки. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него. Ранее под Санкт-Петербургом в окрестностях садоводства «Октябрьское» охотник выстрелил в 44-летнего петербуржца, который напал на него с ножом. Последний скончался от ран. Инцидент произошел 23 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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