В России 25 ноября отмечают День военного миротворца. Это профессиональный праздник всех военных, которые участвуют в региональных конфликтах и гуманитарных миссиях. URA.RU рассказывает об истории праздника.
Когда появился день миротворца
Впервые День военного миротворца утвердил указом Владимир Путин в 2016 году. Праздник посвящен тем военным, которые участвуют в миротворческих миссиях: в соответствии с уставом ООН, миротворцы становятся посредниками при переговорах, а также обеспечивают безопасность и оказывают помощь населению вместе с местной полицией.
Дата праздника выбрана не случайна. 25 ноября 1973 года советские военные отправились на миротворческую миссию во время палестино-израильского конфликта. В современной истории России миротворческие силы официально утвердил Борис Ельцин в 1995 году.
В каких конфликтах участвовали российские миротворцы
За 51 год миротворческие силы России побывали в самых разных регионах мира. В 1992 году 900 российских миротворцев отправились на территорию бывшей Югославии. В 1996 году 1,3 тысячи военных находились в Боснии и Герцеговине.
Миротворческие силы России работали в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Косово, Сирии и других странах. Одна из последних миссий российских миротворцев проходила в Нагорном Карабахе. Военные РФ пребывали в регионе в течение пяти лет: с ноября 2020 по июнь 2024 года.
Отличия миротворцев от других военных
Миротворческие силы можно отличить по синим каскам и нашивкам. Выполняя миссию, миротворцы могут осуществлять самые разные задания, которые помогут прекращению огня в зоне конфликта.
День военного миротворца в России
Ежегодно в День военного миротворца в России военные проводят смотры, а командиры награждают отличившихся военных. Также в свой праздник миротворческие силы вспоминают военных, павших во время выполнения задач. Сослуживцы устраивают церемонии у мемориалов и возлагают цветы погибшим товарищам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.