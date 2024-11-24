День российского военного миротворца отмечается 25 ноября: история праздника

Миротворцы отмечают свой праздник с 2016 года
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Российские миротворцы отмечают свой праздник 25 ноября
Российские миротворцы отмечают свой праздник 25 ноября Фото:

В России 25 ноября отмечают День военного миротворца. Это профессиональный праздник всех военных, которые участвуют в региональных конфликтах и гуманитарных миссиях. URA.RU рассказывает об истории праздника.

Когда появился день миротворца

Впервые День военного миротворца утвердил указом Владимир Путин в 2016 году. Праздник посвящен тем военным, которые участвуют в миротворческих миссиях: в соответствии с уставом ООН, миротворцы становятся посредниками при переговорах, а также обеспечивают безопасность и оказывают помощь населению вместе с местной полицией.

Дата праздника выбрана не случайна. 25 ноября 1973 года советские военные отправились на миротворческую миссию во время палестино-израильского конфликта. В современной истории России миротворческие силы официально утвердил Борис Ельцин в 1995 году.

В каких конфликтах участвовали российские миротворцы

За 51 год миротворческие силы России побывали в самых разных регионах мира. В 1992 году 900 российских миротворцев отправились на территорию бывшей Югославии. В 1996 году 1,3 тысячи военных находились в Боснии и Герцеговине.

Миротворческие силы России работали в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Косово, Сирии и других странах. Одна из последних миссий российских миротворцев проходила в Нагорном Карабахе. Военные РФ пребывали в регионе в течение пяти лет: с ноября 2020 по июнь 2024 года.

Отличия миротворцев от других военных

Миротворческие силы можно отличить по синим каскам и нашивкам. Выполняя миссию, миротворцы могут осуществлять самые разные задания, которые помогут прекращению огня в зоне конфликта.

День военного миротворца в России

Ежегодно в День военного миротворца в России военные проводят смотры, а командиры награждают отличившихся военных. Также в свой праздник миротворческие силы вспоминают военных, павших во время выполнения задач. Сослуживцы устраивают церемонии у мемориалов и возлагают цветы погибшим товарищам.

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В России 25 ноября отмечают День военного миротворца. Это профессиональный праздник всех военных, которые участвуют в региональных конфликтах и гуманитарных миссиях. URA.RU рассказывает об истории праздника. Когда появился день миротворца Впервые День военного миротворца утвердил указом Владимир Путин в 2016 году. Праздник посвящен тем военным, которые участвуют в миротворческих миссиях: в соответствии с уставом ООН, миротворцы становятся посредниками при переговорах, а также обеспечивают безопасность и оказывают помощь населению вместе с местной полицией. Дата праздника выбрана не случайна. 25 ноября 1973 года советские военные отправились на миротворческую миссию во время палестино-израильского конфликта. В современной истории России миротворческие силы официально утвердил Борис Ельцин в 1995 году. В каких конфликтах участвовали российские миротворцы За 51 год миротворческие силы России побывали в самых разных регионах мира. В 1992 году 900 российских миротворцев отправились на территорию бывшей Югославии. В 1996 году 1,3 тысячи военных находились в Боснии и Герцеговине. Миротворческие силы России работали в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Косово, Сирии и других странах. Одна из последних миссий российских миротворцев проходила в Нагорном Карабахе. Военные РФ пребывали в регионе в течение пяти лет: с ноября 2020 по июнь 2024 года. Отличия миротворцев от других военных Миротворческие силы можно отличить по синим каскам и нашивкам. Выполняя миссию, миротворцы могут осуществлять самые разные задания, которые помогут прекращению огня в зоне конфликта. День военного миротворца в России Ежегодно в День военного миротворца в России военные проводят смотры, а командиры награждают отличившихся военных. Также в свой праздник миротворческие силы вспоминают военных, павших во время выполнения задач. Сослуживцы устраивают церемонии у мемориалов и возлагают цветы погибшим товарищам.
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