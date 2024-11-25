В Кремле раскрыли подробности о новом после РФ в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о назначении нового посла России в США заявил, что официально об этом сообщат после выхода указа. Он подчеркнул, что в Кремле не анонсируют кадровые назначения.
«Когда будет указ о назначении мы сразу сообщим, кадровые назначения мы не анонсируем», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что в Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. По информации «Коммерсанта» возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
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