В Кремле раскрыли подробности о новом после РФ в США

Песков заявил, что Кремль пока не будет сообщать имя нового посла РФ в США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые назначения
Песков заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые назначения Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о назначении нового посла России в США заявил, что официально об этом сообщат после выхода указа. Он подчеркнул, что в Кремле не анонсируют кадровые назначения.

«Когда будет указ о назначении мы сразу сообщим, кадровые назначения мы не анонсируем», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Ранее стало известно, что в Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. По информации «Коммерсанта» возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о назначении нового посла России в США заявил, что официально об этом сообщат после выхода указа. Он подчеркнул, что в Кремле не анонсируют кадровые назначения. «Когда будет указ о назначении мы сразу сообщим, кадровые назначения мы не анонсируем», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Ранее стало известно, что в Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. По информации «Коммерсанта» возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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