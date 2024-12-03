В Челябинске осенью 2024 года самой популярной вакансией у соискателей стала профессия разнорабочего. На втором и третьем местах по спросу находятся курьеры с зарплатой 122 тысячи рублей и упаковщики, чей заработок в среднем составляет 65 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Самой массовой среди соискателей в Челябинске стала профессия разнорабочего. На долю вакансий этой категории пришлось 6,5% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 65 тысяч 975 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе.
Осенью 2024 года 5,4% всех откликов собрала профессия курьера и 4,8% пришлось на вакансию упаковщика. Стоит отметить, что топ-3 самых популярных профессий у соискателей совпал с рейтингом самых востребованных специальностей у работодателей.
Как отметили в пресс-службе, данные вакансии востребованы у соискателей из-за низкого порога входа, возможности быстро приступить к исполнению обязанностей и конкурентным уровнем оплаты труда. Кроме того, у многих работодателей есть программы обучения на месте.
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