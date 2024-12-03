Курьеры в Челябинске зарабатывают 120 тысяч, а разнорабочие — 65 тысяч рублей

В Челябинске среди самых востребованных специалистов больше всех зарабатывают курьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске осенью 2024 года самой популярной вакансией у соискателей стала профессия разнорабочего. На втором и третьем местах по спросу находятся курьеры с зарплатой 122 тысячи рублей и упаковщики, чей заработок в среднем составляет 65 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Самой массовой среди соискателей в Челябинске стала профессия разнорабочего. На долю вакансий этой категории пришлось 6,5% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 65 тысяч 975 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе.

Осенью 2024 года 5,4% всех откликов собрала профессия курьера и 4,8% пришлось на вакансию упаковщика. Стоит отметить, что топ-3 самых популярных профессий у соискателей совпал с рейтингом самых востребованных специальностей у работодателей.

Как отметили в пресс-службе, данные вакансии востребованы у соискателей из-за низкого порога входа, возможности быстро приступить к исполнению обязанностей и конкурентным уровнем оплаты труда. Кроме того, у многих работодателей есть программы обучения на месте.

Самые популярные у соискателей профессии по итогам осени 2024 года в Челябинске пресс-служба «Авито Работа»