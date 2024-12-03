Брошенный хозяином лев Шираз переехал в новый теплый дом в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зоопарк. Пермь, лев, зоопарк, животные, хищники, лапа, животное, млекопитающие, хищник, дикие животные, дикое животное, млекопитающее, солнечная погода
Лев Шираз отпраздновал новоселье (архивное фото) Фото:

Брошенный несколько лет назад хозяином лев по кличке Шираз обрел новый теплый вольер, необходимую сумму на который выделила Русская медная компания (РМК). Об этом 3 декабря рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Сегодня в приюте „Спаси меня“ лев Шираз празднует новоселье. Построить новый дом Льву взялись всем миром. Узнав о проекте, Русская медная компания в два дня оплатила необходимую сумму и вот — новый теплый вольер для Шираза построен!» — написала Текслер в своем telegram-канале.

Она выразила надежду, что вскоре африканский лев обретет постоянное место жительства. Ведь вольер — не место для царя зверей, добавила Текслер.

Лев Шираз появился в челябинском приюте «Спаси меня» Карена Даллакяна в мае 2023 года. Зверя привезли на маршрутке. Хищника на поводке из машинного троса в салон посадил знакомый бывшего хозяина льва. Зверя подарили на день рождения одному бизнесмену. Когда лев из котенка стал превращаться в огромного зверя, его решили отдать в приют.

Лев Шираз в день съедает 13 кк мяса, сообщила Ирина Текслер
Лев Шираз в день съедает 13 кк мяса, сообщила Ирина Текслер
Лев не должен жить в приюте и должен обрести постоянный дом, говорит Ирина Текслер
Лев не должен жить в приюте и должен обрести постоянный дом, говорит Ирина Текслер

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брошенный несколько лет назад хозяином лев по кличке Шираз обрел новый теплый вольер, необходимую сумму на который выделила Русская медная компания (РМК). Об этом 3 декабря рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. «Сегодня в приюте „Спаси меня“ лев Шираз празднует новоселье. Построить новый дом Льву взялись всем миром. Узнав о проекте, Русская медная компания в два дня оплатила необходимую сумму и вот — новый теплый вольер для Шираза построен!» — написала Текслер в своем telegram-канале. Она выразила надежду, что вскоре африканский лев обретет постоянное место жительства. Ведь вольер — не место для царя зверей, добавила Текслер. Лев Шираз появился в челябинском приюте «Спаси меня» Карена Даллакяна в мае 2023 года. Зверя привезли на маршрутке. Хищника на поводке из машинного троса в салон посадил знакомый бывшего хозяина льва. Зверя подарили на день рождения одному бизнесмену. Когда лев из котенка стал превращаться в огромного зверя, его решили отдать в приют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...