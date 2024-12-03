Лев Шираз отпраздновал новоселье (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Брошенный несколько лет назад хозяином лев по кличке Шираз обрел новый теплый вольер, необходимую сумму на который выделила Русская медная компания (РМК). Об этом 3 декабря рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Сегодня в приюте „Спаси меня“ лев Шираз празднует новоселье. Построить новый дом Льву взялись всем миром. Узнав о проекте, Русская медная компания в два дня оплатила необходимую сумму и вот — новый теплый вольер для Шираза построен!» — написала Текслер в своем telegram-канале.

Она выразила надежду, что вскоре африканский лев обретет постоянное место жительства. Ведь вольер — не место для царя зверей, добавила Текслер.

Лев Шираз появился в челябинском приюте «Спаси меня» Карена Даллакяна в мае 2023 года. Зверя привезли на маршрутке. Хищника на поводке из машинного троса в салон посадил знакомый бывшего хозяина льва. Зверя подарили на день рождения одному бизнесмену. Когда лев из котенка стал превращаться в огромного зверя, его решили отдать в приют.

Лев Шираз в день съедает 13 кк мяса, сообщила Ирина Текслер Telegram-канал Ирины Текслер

Лев не должен жить в приюте и должен обрести постоянный дом, говорит Ирина Текслер Telegram-канал Ирины Текслер