Брошенный несколько лет назад хозяином лев по кличке Шираз обрел новый теплый вольер, необходимую сумму на который выделила Русская медная компания (РМК). Об этом 3 декабря рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.
«Сегодня в приюте „Спаси меня“ лев Шираз празднует новоселье. Построить новый дом Льву взялись всем миром. Узнав о проекте, Русская медная компания в два дня оплатила необходимую сумму и вот — новый теплый вольер для Шираза построен!» — написала Текслер в своем telegram-канале.
Она выразила надежду, что вскоре африканский лев обретет постоянное место жительства. Ведь вольер — не место для царя зверей, добавила Текслер.
Лев Шираз появился в челябинском приюте «Спаси меня» Карена Даллакяна в мае 2023 года. Зверя привезли на маршрутке. Хищника на поводке из машинного троса в салон посадил знакомый бывшего хозяина льва. Зверя подарили на день рождения одному бизнесмену. Когда лев из котенка стал превращаться в огромного зверя, его решили отдать в приют.
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