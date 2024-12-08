Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

Перелеты буду осуществлять на Boeing 757-200 (архивное фото)
Авиакомпания Azur Air с 9 декабря возобновляет прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово на индийский курорт Гоа. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит немногим более 6,5 часа», — пояснили в Кольцово. Первый рейс отправится сегодня вечером.
Полететь на Гоа екатеринбуржцы могут также на самолетах «Аэрофлота». Прямые рейсы на Boeing 737-800 запустили еще с начала октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!