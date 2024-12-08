08 декабря 2024

Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Перелеты буду осуществлять на Boeing 757-200 (архивное фото) Фото:

Авиакомпания Azur Air с 9 декабря возобновляет прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово на индийский курорт Гоа. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит немногим более 6,5 часа», — пояснили в Кольцово. Первый рейс отправится сегодня вечером.

Полететь на Гоа екатеринбуржцы могут также на самолетах «Аэрофлота». Прямые рейсы на Boeing 737-800 запустили еще с начала октября.

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Авиакомпания Azur Air с 9 декабря возобновляет прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово на индийский курорт Гоа. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит немногим более 6,5 часа», — пояснили в Кольцово. Первый рейс отправится сегодня вечером. Полететь на Гоа екатеринбуржцы могут также на самолетах «Аэрофлота». Прямые рейсы на Boeing 737-800 запустили еще с начала октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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