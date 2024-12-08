Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

Перелеты буду осуществлять на Boeing 757-200 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания Azur Air с 9 декабря возобновляет прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово на индийский курорт Гоа. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит немногим более 6,5 часа», — пояснили в Кольцово. Первый рейс отправится сегодня вечером.

Полететь на Гоа екатеринбуржцы могут также на самолетах «Аэрофлота». Прямые рейсы на Boeing 737-800 запустили еще с начала октября.