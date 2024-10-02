В Екатеринбурге запустили прямые рейсы в Гоа

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Клипарт. Индия. Гоа, море, пляж
Из Екатеринбурга в Гоа со 2 октября можно будет летать «Аэрофлотом» Фото:

Компания «Аэрофлот» вновь начала летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Первый самолет приземлился 2 октября в международном аэропорту Манохар.

«Полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, код IATA — GOX. Первые рейсы „Аэрофлота“ из Москвы и Екатеринбурга прибыли сегодня утром», — рассказала в официальном telegram-канале пресс-служба авиакомпании. Авиасообщение из Кольцово в Манохар совершил Boeing 737-800.

По данным «Аэрофлота», из Екатеринбурга в Гоа самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расположен новый аэропорт в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи.

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Компания «Аэрофлот» вновь начала летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Первый самолет приземлился 2 октября в международном аэропорту Манохар. «Полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, код IATA — GOX. Первые рейсы „Аэрофлота“ из Москвы и Екатеринбурга прибыли сегодня утром», — рассказала в официальном telegram-канале пресс-служба авиакомпании. Авиасообщение из Кольцово в Манохар совершил Boeing 737-800. По данным «Аэрофлота», из Екатеринбурга в Гоа самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расположен новый аэропорт в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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