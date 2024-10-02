В Екатеринбурге запустили прямые рейсы в Гоа

02 октября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга в Гоа со 2 октября можно будет летать «Аэрофлотом» Фото: Дарья Савкина © URA.RU Компания «Аэрофлот» вновь начала летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Первый самолет приземлился 2 октября в международном аэропорту Манохар. «Полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, код IATA — GOX. Первые рейсы „Аэрофлота“ из Москвы и Екатеринбурга прибыли сегодня утром», — рассказала в официальном telegram-канале пресс-служба авиакомпании. Авиасообщение из Кольцово в Манохар совершил Boeing 737-800. По данным «Аэрофлота», из Екатеринбурга в Гоа самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расположен новый аэропорт в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Аэрофлот» вновь начала летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Первый самолет приземлился 2 октября в международном аэропорту Манохар. «Полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, код IATA — GOX. Первые рейсы „Аэрофлота“ из Москвы и Екатеринбурга прибыли сегодня утром», — рассказала в официальном telegram-канале пресс-служба авиакомпании. Авиасообщение из Кольцово в Манохар совершил Boeing 737-800. По данным «Аэрофлота», из Екатеринбурга в Гоа самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расположен новый аэропорт в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи.