В Екатеринбурге запустили прямые рейсы в Гоа

Компания «Аэрофлот» вновь начала летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Первый самолет приземлился 2 октября в международном аэропорту Манохар.
«Полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, код IATA — GOX. Первые рейсы „Аэрофлота“ из Москвы и Екатеринбурга прибыли сегодня утром», — рассказала в официальном telegram-канале пресс-служба авиакомпании. Авиасообщение из Кольцово в Манохар совершил Boeing 737-800.
По данным «Аэрофлота», из Екатеринбурга в Гоа самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Расположен новый аэропорт в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи.
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