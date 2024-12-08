Лифт, в котором чуть не пострадал ребенок, был поврежден вандалами

В Челябинске 7 декабря, упавшая стенка кабины лифта едва не покалечила ребенка и его мать. Как сообщил вице-мэр Александр Астахов 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии, в лифте дома, где произошло происшествие зафиксирован акт вандализма.
«Зафиксирован акт вандализма. Накануне лифтовые службы выезжали, были сломаны створки и повреждена часть обшивки этого лифта», — заявил Астахов.
На совещании глава города Алексей Лошкин похвалили врио главы Ленинского района Ольгу Гущину за оперативную реакцию. Также Лошкин потребовал замов и глав районов при любом ЧП быть на месте происшествия.
Происшествие в лифте произошло в доме №32 по улице Шота Руставели. Тогда на место совместно с Гущиной оперативно прибыл прокурор района Василий Казанчук. Лифт вывели из эксплуатации. Управляющая компания «Ремжилзаказчик» проигнорировала встречу по факту обрушения лифта.
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