08 декабря 2024

Лифт, в котором чуть не пострадал ребенок, был поврежден вандалами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лифт вывели из эксплуатации
Лифт вывели из эксплуатации Фото:

В Челябинске 7 декабря, упавшая стенка кабины лифта едва не покалечила ребенка и его мать. Как сообщил вице-мэр Александр Астахов 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии, в лифте дома, где произошло происшествие зафиксирован акт вандализма.

«Зафиксирован акт вандализма. Накануне лифтовые службы выезжали, были сломаны створки и повреждена часть обшивки этого лифта», — заявил Астахов.

На совещании глава города Алексей Лошкин похвалили врио главы Ленинского района Ольгу Гущину за оперативную реакцию. Также Лошкин потребовал замов и глав районов при любом ЧП быть на месте происшествия.

Происшествие в лифте произошло в доме №32 по улице Шота Руставели. Тогда на место совместно с Гущиной оперативно прибыл прокурор района Василий Казанчук. Лифт вывели из эксплуатации. Управляющая компания «Ремжилзаказчик» проигнорировала встречу по факту обрушения лифта.

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В Челябинске 7 декабря, упавшая стенка кабины лифта едва не покалечила ребенка и его мать. Как сообщил вице-мэр Александр Астахов 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии, в лифте дома, где произошло происшествие зафиксирован акт вандализма. «Зафиксирован акт вандализма. Накануне лифтовые службы выезжали, были сломаны створки и повреждена часть обшивки этого лифта», — заявил Астахов. На совещании глава города Алексей Лошкин похвалили врио главы Ленинского района Ольгу Гущину за оперативную реакцию. Также Лошкин потребовал замов и глав районов при любом ЧП быть на месте происшествия. Происшествие в лифте произошло в доме №32 по улице Шота Руставели. Тогда на место совместно с Гущиной оперативно прибыл прокурор района Василий Казанчук. Лифт вывели из эксплуатации. Управляющая компания «Ремжилзаказчик» проигнорировала встречу по факту обрушения лифта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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