Лифт едва не покалечил челябинского ребенка из-за охотников за металлом

08 декабря 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Неизвестные выкрали алюминиевую отделку лифта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске лифт едва не покалечил челябинского ребенка и его мать из-за охотников за металлом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Неизвестными лицами были выломаны алюминиевые элементы внутренней отделки лифта. В результате и произошло падение одной из стенок. Эту информацию подтверждают и сами жители дома», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина, и.о главы Ленинского района Ольга Гущина совместно с прокурором района Василием Казанчуком прибыли сегодня в дом 32 по улице Шота Руставели, где поврежденная в лифте обшивка начала падать на дочку с матерью. Они встретились с девочкой и ее мамой. Они не пострадали, но испугались, когда во время движения лифта на них начали падать стены от кабины. Сейчас лифт выведен из эксплуатации для проведения ремонта, который будет выполнен в ближайшие дни. В мэрии держат ситуацию на контроле. А вот представители управляющей компании «Ремжилзаказчик», ответственной за содержание лифтов, встречу проигнорировали, отмечают городские власти. Ранее правоохранители заявили о выемку документов у коммунальных служб. В СУ СКР идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В прокуратуре Ленинского района также обещают дать оценку действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске лифт едва не покалечил челябинского ребенка и его мать из-за охотников за металлом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Неизвестными лицами были выломаны алюминиевые элементы внутренней отделки лифта. В результате и произошло падение одной из стенок. Эту информацию подтверждают и сами жители дома», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина, и.о главы Ленинского района Ольга Гущина совместно с прокурором района Василием Казанчуком прибыли сегодня в дом 32 по улице Шота Руставели, где поврежденная в лифте обшивка начала падать на дочку с матерью. Они встретились с девочкой и ее мамой. Они не пострадали, но испугались, когда во время движения лифта на них начали падать стены от кабины. Сейчас лифт выведен из эксплуатации для проведения ремонта, который будет выполнен в ближайшие дни. В мэрии держат ситуацию на контроле. А вот представители управляющей компании «Ремжилзаказчик», ответственной за содержание лифтов, встречу проигнорировали, отмечают городские власти. Ранее правоохранители заявили о выемку документов у коммунальных служб. В СУ СКР идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В прокуратуре Ленинского района также обещают дать оценку действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтов.