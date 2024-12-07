07 декабря 2024
06 декабря 2024

В челябинской многоэтажке во время движения разрушилась кабина лифта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом на ул Республики 92. Тюмень., лифт, почта, подъезд, ящик, Дом на ул Республики 92
Жители многоэтажки опасаются, что лифт может выйти из строя в любой момент (архивное фото) Фото:

В многоквартирном доме в Ленинском районе Челябинска во время движения рассыпалась стенка лифта и травмировала находящихся внутри людей. Соответствующим видео инцидента поделились очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня, 7 декабря, на ходу отпала стенка лифта и придавила моего восьмилетнего ребенка. Жену ударила отпавшая сверху железка, благо по руке, а не голове», — рассказал челябинец в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео инцидента.

Мужчина также отметил, что жители дома №32 на улице Руставели уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов. Срок их службы истек в апреле 2024 года.

Как сообщало URA.RU ранее, в многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября у лифта оборвался трос. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео.

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В многоквартирном доме в Ленинском районе Челябинска во время движения рассыпалась стенка лифта и травмировала находящихся внутри людей. Соответствующим видео инцидента поделились очевидцы в социальных сетях. «Сегодня, 7 декабря, на ходу отпала стенка лифта и придавила моего восьмилетнего ребенка. Жену ударила отпавшая сверху железка, благо по руке, а не голове», — рассказал челябинец в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео инцидента. Мужчина также отметил, что жители дома №32 на улице Руставели уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов. Срок их службы истек в апреле 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, в многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября у лифта оборвался трос. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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