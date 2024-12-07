В многоквартирном доме в Ленинском районе Челябинска во время движения рассыпалась стенка лифта и травмировала находящихся внутри людей. Соответствующим видео инцидента поделились очевидцы в социальных сетях.
«Сегодня, 7 декабря, на ходу отпала стенка лифта и придавила моего восьмилетнего ребенка. Жену ударила отпавшая сверху железка, благо по руке, а не голове», — рассказал челябинец в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео инцидента.
Мужчина также отметил, что жители дома №32 на улице Руставели уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов. Срок их службы истек в апреле 2024 года.
Как сообщало URA.RU ранее, в многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября у лифта оборвался трос. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео.
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