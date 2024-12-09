На Парад Победы в Москву прибудут иностранные войска

Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на Парад Победы
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Во всех странах ОДКБ пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ
Во всех странах ОДКБ пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их воинские расчеты принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. Также он заявил о том, что памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войны пройдут во всех странах ОДКБ.

«Мы, конечно же, ждем лидеров государств — членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — сообщил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ, его слова передает РИА Новости. 

Также президент России подчеркнул, что во всех странах-участницах организации в следующем году пройдут памятно-мемориальные, культурно-просветительские и социальные мероприятия. Они будут посвящены 80-летию Победы в ВОВ.

В настоящее время в ОДКБ входят шесть государств. Среди них: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Президент РФ Владимир Путин пригласил глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их воинские расчеты принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. Также он заявил о том, что памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войны пройдут во всех странах ОДКБ. «Мы, конечно же, ждем лидеров государств — членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — сообщил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ, его слова передает РИА Новости.  Также президент России подчеркнул, что во всех странах-участницах организации в следующем году пройдут памятно-мемориальные, культурно-просветительские и социальные мероприятия. Они будут посвящены 80-летию Победы в ВОВ. В настоящее время в ОДКБ входят шесть государств. Среди них: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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