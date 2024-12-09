На Парад Победы в Москву прибудут иностранные войска

Президент РФ Владимир Путин пригласил глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их воинские расчеты принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. Также он заявил о том, что памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войны пройдут во всех странах ОДКБ.
«Мы, конечно же, ждем лидеров государств — членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — сообщил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ, его слова передает РИА Новости.
Также президент России подчеркнул, что во всех странах-участницах организации в следующем году пройдут памятно-мемориальные, культурно-просветительские и социальные мероприятия. Они будут посвящены 80-летию Победы в ВОВ.
В настоящее время в ОДКБ входят шесть государств. Среди них: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.