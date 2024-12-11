Дмитрий Медведев раскрыл секрет бодрости по утрам

Медведев: по утрам меня бодрит чашка зеленого чая
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрия Медведева бодрит чашка зеленого чая Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра, особенно после долгого перелета — чашка зеленого чая. Об этом он заявил журналистам.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг (синдром смены часового пояса — прим. URA.RU), который присутствует у людей из Москвы», — заявил Медведев в разговоре с журналистами во время визита в Китай. Его слова передает ТАСС.

В МИД КНР ранее отмечали, что Медведев в Пекине проведет важные переговоры. Он будет находиться там два дня.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра, особенно после долгого перелета — чашка зеленого чая. Об этом он заявил журналистам. «Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг (синдром смены часового пояса — прим. URA.RU), который присутствует у людей из Москвы», — заявил Медведев в разговоре с журналистами во время визита в Китай. Его слова передает ТАСС. В МИД КНР ранее отмечали, что Медведев в Пекине проведет важные переговоры. Он будет находиться там два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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