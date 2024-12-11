Дмитрий Медведев раскрыл секрет бодрости по утрам

Медведев: по утрам меня бодрит чашка зеленого чая

11 декабря 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Дмитрия Медведева бодрит чашка зеленого чая Фото: Роман Наумов © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра, особенно после долгого перелета — чашка зеленого чая. Об этом он заявил журналистам. «Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг (синдром смены часового пояса — прим. URA.RU), который присутствует у людей из Москвы», — заявил Медведев в разговоре с журналистами во время визита в Китай. Его слова передает ТАСС. В МИД КНР ранее отмечали, что Медведев в Пекине проведет важные переговоры. Он будет находиться там два дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра, особенно после долгого перелета — чашка зеленого чая. Об этом он заявил журналистам. «Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг (синдром смены часового пояса — прим. URA.RU), который присутствует у людей из Москвы», — заявил Медведев в разговоре с журналистами во время визита в Китай. Его слова передает ТАСС. В МИД КНР ранее отмечали, что Медведев в Пекине проведет важные переговоры. Он будет находиться там два дня.