В ГД хотят усложнить для студентов доступ к табаку и вейпам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запретит продажу никотинсодержащей продукции и вейпов в 100 м от студенческих общежитий. Об этом сообщает РБК.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 19 федерального закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма“. Законом уже запрещена розничная торговля такой продукцией на расстоянии менее чем 100 м по прямой от образовательных учреждений», — сообщает РБК.
Законопроект в среду направили в правительство на заключение, после получения которого внесут в Госдуму. Запрет необходим «в целях защиты здоровья молодежи России».
В мае 2024 года, в Госдуму России вносили межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них.
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