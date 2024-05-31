В Госдуму внесут законопроект о запрете на продажу любых вейпов

31 мая 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму России будет внесен межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них. Авторы указывают на рост числа подростков, употребляющих вейпы, а также на то, что существующие ограничения на продажу вейпов несовершеннолетние неэффективны. «Составители индикатора отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Депутаты подчеркивают, что вдыхание паров из безникотиновых жидкостей может привести к заболеванию легких. В состав этих жидкостей входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые признаны опасными. Ранее правительство планировало ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил о полном запрете электронных сигарет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму России будет внесен межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них. Авторы указывают на рост числа подростков, употребляющих вейпы, а также на то, что существующие ограничения на продажу вейпов несовершеннолетние неэффективны. «Составители индикатора отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Депутаты подчеркивают, что вдыхание паров из безникотиновых жидкостей может привести к заболеванию легких. В состав этих жидкостей входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые признаны опасными. Ранее правительство планировало ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил о полном запрете электронных сигарет.