В Госдуму внесут законопроект о запрете на продажу любых вейпов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время Фото:

В Госдуму России будет внесен межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них.

Авторы указывают на рост числа подростков, употребляющих вейпы, а также на то, что существующие ограничения на продажу вейпов несовершеннолетние неэффективны. «Составители индикатора отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Депутаты подчеркивают, что вдыхание паров из безникотиновых жидкостей может привести к заболеванию легких. В состав этих жидкостей входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые признаны опасными.

Ранее правительство планировало ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил о полном запрете электронных сигарет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму России будет внесен межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них. Авторы указывают на рост числа подростков, употребляющих вейпы, а также на то, что существующие ограничения на продажу вейпов несовершеннолетние неэффективны. «Составители индикатора отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Депутаты подчеркивают, что вдыхание паров из безникотиновых жидкостей может привести к заболеванию легких. В состав этих жидкостей входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые признаны опасными. Ранее правительство планировало ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил о полном запрете электронных сигарет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...