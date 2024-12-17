В Челябинске дорожный каток придавил три автомобиля

В Челябинске на улице Двинской свалившийся при перевозке дорожный каток раздавил три автомобиля. К счастью, водителей и пассажиров на тот момент внутри не было, так что обошлось бе пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „КАМАЗ“, допустил падение груза на транспортные средства: Haval, Hyundai, Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Самое главное — быть внимательным при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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