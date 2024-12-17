В Челябинске дорожный каток придавил три автомобиля

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Павильоны специализированной выставки «Дорога». Екатеринбург, каток дорожный
Техника свалилась на припаркованные автомобили при перевозке Фото:

В Челябинске на улице Двинской свалившийся при перевозке дорожный каток раздавил три автомобиля. К счастью, водителей и пассажиров на тот момент внутри не было, так что обошлось бе пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „КАМАЗ“, допустил падение груза на транспортные средства: Haval, Hyundai, Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Самое главное — быть внимательным при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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В Челябинске на улице Двинской свалившийся при перевозке дорожный каток раздавил три автомобиля. К счастью, водителей и пассажиров на тот момент внутри не было, так что обошлось бе пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „КАМАЗ“, допустил падение груза на транспортные средства: Haval, Hyundai, Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Самое главное — быть внимательным при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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