В Челябинске дорожный каток придавил три автомобиля

17 декабря 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Техника свалилась на припаркованные автомобили при перевозке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на улице Двинской свалившийся при перевозке дорожный каток раздавил три автомобиля. К счастью, водителей и пассажиров на тот момент внутри не было, так что обошлось бе пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „КАМАЗ“, допустил падение груза на транспортные средства: Haval, Hyundai, Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Самое главное — быть внимательным при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Двинской свалившийся при перевозке дорожный каток раздавил три автомобиля. К счастью, водителей и пассажиров на тот момент внутри не было, так что обошлось бе пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „КАМАЗ“, допустил падение груза на транспортные средства: Haval, Hyundai, Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения. Самое главное — быть внимательным при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию.