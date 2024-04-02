В свердловском лесу нашли обломки запущенной ракеты. Фото

02 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Обломки ракеты утилизируют Фото: Пресс-служба Роскосмоса В лесу под Карпинском (Свердловская область) обнаружили обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В районе падения обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы», — пишет сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте». В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу под Карпинском (Свердловская область) обнаружили обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В районе падения обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы», — пишет сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте». В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе.