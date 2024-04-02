В лесу под Карпинском (Свердловская область) обнаружили обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В районе падения обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы», — пишет сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте».
В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе.
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