В свердловском лесу нашли обломки запущенной ракеты. Фото

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Обломки ракеты утилизируют Фото:

В лесу под Карпинском (Свердловская область) обнаружили обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В районе падения обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы», — пишет сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте».

В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе.

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В лесу под Карпинском (Свердловская область) обнаружили обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В районе падения обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы», — пишет сообщество «Карпинск Новости» соцсети «ВКонтакте». В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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