Свердловчан предостерегли от падающих обломков запущенной ракеты

На северную часть Свердловской области упадут обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустят на космодроме Байконур 31 марта. Об этом рассказали в мэрии Карпинского городского округа.
«Информируем о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Территория, ограниченная в 20 километрах севернее поселка Кытлым; в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 километрах западнее поселка Сосновка; в 4-5 километрах южнее границ заповедника „Денежкин камень“ и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива», — следует из сообщения.
Свердловчан попросили не пугаться сильного грохота и свечения в воздухе из-за падения обломков. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.
В честь 300-летия Екатеринбурга летом 2023 года ракету-носитель «Союз 2.1а» запустили в открытый космос с логотипом юбилея города. На космодром провожать корабль приехали замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и один из лучших школьных учителей Любовь Толмачева.
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