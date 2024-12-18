Служба безопасности Украины (СБУ) обладает значительной властью и является прямым наследником КГБ СССР, выполняя роль активного участника в диверсиях, кибератаках и убийствах на территории России. Одной из таких операций стало убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает газета Financial Times.
«СБУ, являющаяся прямым наследником КГБ СССР, стала одной из наиболее разветвленных организаций, которая стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — говорится в тексте издания. В статье под названием «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала», газета утверждает, что СБУ напрямую причастна к убийству Игоря Кириллова.
Хотя СБУ официально не признает свою причастность к убийству генерала Кириллова, источники Financial Times утверждают, что «именно завербованный СБУ агент заложил взрывчатку у подъезда». Также отмечается, что служба, несмотря на призывы со стороны США и других союзников Киева к реформированию, продолжает активно конкурировать с Главным разведывательным управлением Украины (ГУР). Газета описывает СБУ как «огромную, но эффективную организацию», сравнимую с американским ФБР.
17 декабря в Москве был совершен террористический акт: произошло убийство Игоря Кириллова и его ассистента. Преступники применили взрывное устройство, которое было замаскировано в электросамокате и размещено около дома генерала, активация произошла на расстоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.