FT: убийство Кириллова показало, что СБУ обладает огромной властью на Украине

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FT после убийства генерала в Москве увидела «слишком много власти» у СБУ
FT после убийства генерала в Москве увидела «слишком много власти» у СБУ Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Служба безопасности Украины (СБУ) обладает значительной властью и является прямым наследником КГБ СССР, выполняя роль активного участника в диверсиях, кибератаках и убийствах на территории России. Одной из таких операций стало убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает газета Financial Times.

«СБУ, являющаяся прямым наследником КГБ СССР, стала одной из наиболее разветвленных организаций, которая стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — говорится в тексте издания. В статье под названием «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала», газета утверждает, что СБУ напрямую причастна к убийству Игоря Кириллова.

Хотя СБУ официально не признает свою причастность к убийству генерала Кириллова, источники Financial Times утверждают, что «именно завербованный СБУ агент заложил взрывчатку у подъезда». Также отмечается, что служба, несмотря на призывы со стороны США и других союзников Киева к реформированию, продолжает активно конкурировать с Главным разведывательным управлением Украины (ГУР). Газета описывает СБУ как «огромную, но эффективную организацию», сравнимую с американским ФБР.

17 декабря в Москве был совершен террористический акт: произошло убийство Игоря Кириллова и его ассистента. Преступники применили взрывное устройство, которое было замаскировано в электросамокате и размещено около дома генерала, активация произошла на расстоянии.

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Служба безопасности Украины (СБУ) обладает значительной властью и является прямым наследником КГБ СССР, выполняя роль активного участника в диверсиях, кибератаках и убийствах на территории России. Одной из таких операций стало убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает газета Financial Times. «СБУ, являющаяся прямым наследником КГБ СССР, стала одной из наиболее разветвленных организаций, которая стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — говорится в тексте издания. В статье под названием «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала», газета утверждает, что СБУ напрямую причастна к убийству Игоря Кириллова. Хотя СБУ официально не признает свою причастность к убийству генерала Кириллова, источники Financial Times утверждают, что «именно завербованный СБУ агент заложил взрывчатку у подъезда». Также отмечается, что служба, несмотря на призывы со стороны США и других союзников Киева к реформированию, продолжает активно конкурировать с Главным разведывательным управлением Украины (ГУР). Газета описывает СБУ как «огромную, но эффективную организацию», сравнимую с американским ФБР. 17 декабря в Москве был совершен террористический акт: произошло убийство Игоря Кириллова и его ассистента. Преступники применили взрывное устройство, которое было замаскировано в электросамокате и размещено около дома генерала, активация произошла на расстоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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