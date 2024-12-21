Baza: в московском торговом центре слышны звуки стрельбы

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Очевидцы в ТЦ «Форт» слышали звуки стрельбы, подобности не приводятся
Очевидцы в ТЦ «Форт» слышали звуки стрельбы, подобности не приводятся Фото:

В Москве в ТЦ «Форт» прозвучали звуки стрельбы. Все посетители были оперативно эвакуированы из здания, сообщает telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре „Форт“ на cеверо-востоке Москвы», — передает telegram-канал. Отмечается, что все посетители были эвакуированы из ТЦ. На место выехали оперативники.

UPD (14:30 по мск): очевидцы сообщают о петарде в ТЦ. По их словам, около 10 минут назад кто-то взорвал ее в здании. Вся информация проверяется, пишет telegram-канал Shot. 

URA.RU направило запрос в МВД города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.

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В Москве в ТЦ «Форт» прозвучали звуки стрельбы. Все посетители были оперативно эвакуированы из здания, сообщает telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре „Форт“ на cеверо-востоке Москвы», — передает telegram-канал. Отмечается, что все посетители были эвакуированы из ТЦ. На место выехали оперативники. UPD (14:30 по мск): очевидцы сообщают о петарде в ТЦ. По их словам, около 10 минут назад кто-то взорвал ее в здании. Вся информация проверяется, пишет telegram-канал Shot.  URA.RU направило запрос в МВД города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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