ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и под Харьковом

ВС РФ в ходе боев с ВСУ освободили Красное и Лозовое
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили Лозовое под Харьковом и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.
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