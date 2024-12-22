ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и под Харьковом

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ВС РФ в ходе боев с ВСУ освободили Красное и Лозовое
ВС РФ в ходе боев с ВСУ освободили Красное и Лозовое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили Лозовое под Харьковом и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.

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Российские военные освободили Лозовое под Харьковом и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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