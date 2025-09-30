Сохранить и приумножить капитал: во что россиянам вкладывать деньги в конце 2025 года

В последнем квартале 2025 года жителя всех регионов России откроются интересные возможности для инвестирования. Об этом URA.RU рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.
«В VI квартале 2025 года инвесторам открываются интересные возможности для размещения капитала. Центробанк снизил ключевую ставку до 17% в сентябре, и это создает благоприятное окно для грамотного перераспределения активов», — отметил он.
Среди направлений для инвестирования финансисты особенно выделяют три. О них — в материале URA.RU.
Облигации
Выдающуюся доходность сейчас демонстрируют облигации. Экономисты приводят в пример облигации федерального займа.
«На последней неделе сентября Минфин размещал долгосрочные ОФЗ со средневзвешенной доходностью 14,85% для выпусков с погашением в 2035 году и 14,26% для облигаций с погашением в 2041 году. Эксперты прогнозируют потенциальный доход 28–31% за год для длинных выпусков с учетом роста тела облигации при дальнейшем снижении ставки до 16% к концу года», — прокомментировал Сидоров.
Он добавил, что хорошую доходность дадут и корпоративные облигации второго эшелона с рейтингом А. По ним ожидаемый доход может составить до 30% за год. «Это оптимальное сочетание надежности и доходности для консервативных инвесторов, причем окно возможностей для покупки по высоким доходностям может сузиться уже осенью», — пояснил эксперт.
Облигации доступны каждому желающему. Для их приобретение необходимо завести брокерский счет в любо банке. Минимальное вложение составит около тысячи рублей — такова обычная цена простой облигации.
Технологические стартапы
Венчурный инструмент для простого человека чуть сложнее, но тоже вполне доступен. При этом, в первом полугодии российский венчурный рынок вырос на 86% до 78 миллионов долларов, а средний чек сделок увеличился более чем в два раза — до 1,4 миллиона долларов, отметил Сидоров.
«Особый интерес представляют стартапы в сфере искусственного интеллекта, робототехники, кибербезопасности и промышленных технологий. Дальнейшее снижение ставки создает предпосылки для притока средств частных инвесторов, которые пока предпочитали высокодоходные депозиты. Стоит рассматривать инвестиции в несколько проектов небольшими суммами», — пояснил он.
Чтобы стать венчурным инвестором, можно найти небольшой стартап, который собирает деньги на краудфандинговых платформах. Тут можно вложить небольшие суммы — от 10 тысяч рублей — и при успехе проекта получить прибыль.
Золото
Бессменный участник финансовых топов и идеальный защитный актив. Покупка золота не представляет никаких сложностей для любого человека и имеет стабильный, хоть и не гигантский, инвестиционный потенциал.
«На 30 сентября 2025 года цена золота достигла нового исторического максимума в $3,852 за унцию. С начала года металл прибавил более 40% в долларах, в рублях доходность сопоставима. Эксперты прогнозируют рост до $4,000–5,080 за унцию к 2026 году на фоне продолжения цикла смягчения денежной политики мировых центробанков и сохраняющейся геополитической напряженности. В условиях экономической неопределенности золото остается надежным инструментом защиты капитала.
Доступ к нему возможен через биржевые фонды или акции золотодобывающих компаний — их можно приобрести через те же брокерские счета. Или можно просто купить определенное количество металла в банке. Цена одного грамма сейчас варьируется в пределах 10 тысяч рублей.
Что выбрать
В целом, выбор способа инвестировать зависит от личных предпочтений каждого человека. Если ваш капитал невелик, начать можно с самого доходного — облигаций. Либо выбрать самый надежный — золото. В идеале же финансисты рекомендуют распределить финансы при их наличии между разными инструментами.
"Монетарная политика государства смягчается, что создает предпосылки для оживления инвестиционной активности. Грамотная диверсификация между надежными облигациями, перспективными технологиями и защитным золотом позволит и сохранить капитал, и получить достойную доходность на горизонте года", — подвел итог Сидоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.