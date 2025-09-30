Усилит иммунитет и успокоит нервы: российские ученые создали антиоксидант из винограда

Российские специалисты успешно выделили ценное биологически активное вещество из косточек винограда. Научные исследования подтвердили положительное воздействие антиоксиданта под названием «ресвератрол» на укрепление иммунной системы и улучшение психоэмоционального состояния человека. Такой информацией поделился Борис Титов, специальный представитель президента России по взаимодействию с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, передает СМИ2.

«[Российский производитель игристых и тихих вин] „Абрау-Дюрсо“ сейчас занимается продуктом, который называется „ресвератрол“. Это антиоксидант, который содержится в виноградной кожице и в косточке тоже. Мы сейчас проводим исследования в двух институтах, в Челябинске и в Новосибирске, по воздействию», — рассказал Титов.

Уникальные свойства природного компонента

Согласно информации, предоставленной Титовым, данный антиоксидант демонстрирует заметный успокаивающий эффект на нервную систему и существенно повышает эффективность терапии посттравматических расстройств — примерно на 30%. Спецпредставитель также упомянул, что определенные полезные компоненты, способствующие оздоровлению организма, присутствуют в составе виноградного вина.

Эксперт высоко оценивает перспективы дальнейшего изучения и практического применения выделенного соединения в различных сферах.

«Кроме этого, ресвератрол усиливает иммунитет. Сейчас исследуем противоожоговые свойства. И много разных таких потенциально положительных моментов. Сейчас мы собираемся делать несколько продуктов: воду с ресвератролом, косметику с ресвератролом, БАДы с ресвератролом», — конкретизировал Титов.

