Богатые родители, МГИМО, работа в клининге: профайл нового хранителя тайн Куйвашева

Новый зам свердловского губернатора Куйвашева знаком ему с пяти лет

16 октября 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Иван Детченя пришел в свердловское правительство в 2014 году Фото: Илья Московец © URA.RU Новый заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя знаком своему шефу Евгению Куйвашеву с пяти лет, рассказал источник URA.RU в региональной власти. Он — сын давних друзей главы региона. В 20 лет Детченя числился в штате у владелицы клининговой фирмы, позднее окончил МГИМО. Знает несколько языков, а в стиле руководства подражает своему наставнику. Что еще известно о чиновнике, который будет знать про губернатора больше остальных, в сбойке URA.RU. В новой должности Детченя работает с 9 октября. Теперь именно он отвечает за график губернатора (то есть знает все о его перемещениях), подготовку материалов к важным совещаниям и переговоров с участием Куйвашева, ключевые кадровые решения. Фактически это дает доступ к первому лицу в режиме 24/7. Ивану Детчене 37 лет. Родился 12 августа 1987 года в Тобольске. Его отец — местный бизнесмен Леонид Детченя. Он является стопроцентным учредителем компаний «Газсервис» и «СМУ-111», обе находятся в Тюмени и специализируются на строительстве. Также Детченя-старший владеет долей в компании «Дорсервис» (розничная торговля моторным топливом), еще раньше был в числе учредителей уфимского автосалона «Еврофинанс», занимался грузовыми перевозками и держал ломбард. В свердловское правительство Детченя пришел в 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С Куйвашевым Леонид Детченя познакомился, вероятно, в Тобольске в начале 1990-х. На это указывает деталь. «Губернатор впервые увидел Ивана, когда тому было пять лет», — знает информированный собеседник агентства. Куйвашев тогда оканчивал местное медучилище, а с 2005 по 2007 годы возглавлял тобольскую администрацию. Про маму Ивана Детчени никто из опрошенных корреспондентом госслужащих не знает. Супругой Леонида Детчени называли чиновницу тюменской администрации Ирину Сагадееву. В 2007 году, когда Куйвашев стал мэром Тюмени, она возглавила комитет по рекламе и проработала там, вероятно, до лета 2014 года. Ее отставке предшествовал конфликт с экс-вице-мэром Тюмени, на тот момент владельцем крупной рекламной компании «Деловой мир» Сергеем Роженцевым. Чиновница якобы активно приводила в нормативное состояние рынок рекламных конструкций в Тюмени, из-за это и нажила себе врагов. Источники URA.RU в правительстве, описывая контекст интриги, говорили о Сагадеевой так: «Ей эта работа не так уж и важна — у нее богатый и статусный муж». Еще раньше Сагадееву и Леонида Детченю пытались втянуть в скандал из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Якобы с 2011 года МКУ «Комитет по рекламе» заключил десятки договоров с компанией «Газсервис» Детчени на установку рекламных конструкций в Тюмени. Закрытое ныне издание Znak.com, принадлежавшее советнице Куйвашева Аксане Пановой, тогда утверждало: «Их семейный бизнес выстроен по следующей схеме: жена выдавливает конкурентов мужа, не согласовывая им аренду рекламных конструкций». Новость по теме Бывший адъютант Куйвашева стал его «правой рукой» Сейчас Ирина Сагадеева значится как учредитель двух фирм, так или иначе занимающихся недвижимостью, а также владеет клининговой компанией в Тобольске — еще с 2007 года. Иван Детченя в те годы как раз был у нее трудоустроен. Учился он в МГИМО, о чем сам не раз хвастался своему окружению. Фамилию Детчени можно найти и на сайте ассоциации выпускников университета. Он владеет несколькими языками. Карьеру в свердловском правительстве Детченя начал в 2014 году. Приходил в министерство внешнеэкономических связей — обычным специалистом. Со временем вырос до начальника отдела международного протокола. В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора. Его коллега, вспоминая те времена, говорит: «Иван был дерзкий. Служба протокола его реально побаивалась». Об особом доверии Куйвашева молодому адъютанту может говорить малоизвестный факт: страница губернатора в соцсети «ВКонтакте» прикреплена именно к номеру Детчени (якобы до сих пор). В 2018-м Детченя вернулся в минВЭС, но уже на должность замминистра. В январе 2021-го он стал первым замом руководителя аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова, который с Куйвашевым знаком тоже с 1990-х-начала «нулевых» (в одно время работали в Пойсковском, ХМАО). О том, что Детченя — будущий сменщик Чайникова — говорили сразу. И Чайников, понимая это тоже, учил молодого сменщика всему, что умеет. «Очень вдумчивый, не делающий скоропалительных выводов, основательный, хороший аналитик — это наверное как раз из школы МГИМО. Очень скрупулезно вычитывает все материалы, требовательный к сотрудникам, но не вспыльчивый», — рассказывает о стиле работы молодого чиновника один из знающих его собеседников. Еще один источник отмечает, что Детчене пока приходится отстаивать субъектность перед теми, кто намного старше и опытнее его. «Его не все воспринимают всерьез в силу возраста и небольшого стажа», — поделился собеседник. Известно, что Детченя любит футбол. Иногда собирается поиграть с коллегами из разных департаментов. «[Увлекается ли хоккеем?] Нет. Это спорт не для него. Иван — слишком мягкий». Сам Иван Детченя от комментариев по поводу своей биографии воздержался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя знаком своему шефу Евгению Куйвашеву с пяти лет, рассказал источник URA.RU в региональной власти. Он — сын давних друзей главы региона. В 20 лет Детченя числился в штате у владелицы клининговой фирмы, позднее окончил МГИМО. Знает несколько языков, а в стиле руководства подражает своему наставнику. Что еще известно о чиновнике, который будет знать про губернатора больше остальных, в сбойке URA.RU. В новой должности Детченя работает с 9 октября. Теперь именно он отвечает за график губернатора (то есть знает все о его перемещениях), подготовку материалов к важным совещаниям и переговоров с участием Куйвашева, ключевые кадровые решения. Фактически это дает доступ к первому лицу в режиме 24/7. Ивану Детчене 37 лет. Родился 12 августа 1987 года в Тобольске. Его отец — местный бизнесмен Леонид Детченя. Он является стопроцентным учредителем компаний «Газсервис» и «СМУ-111», обе находятся в Тюмени и специализируются на строительстве. Также Детченя-старший владеет долей в компании «Дорсервис» (розничная торговля моторным топливом), еще раньше был в числе учредителей уфимского автосалона «Еврофинанс», занимался грузовыми перевозками и держал ломбард. С Куйвашевым Леонид Детченя познакомился, вероятно, в Тобольске в начале 1990-х. На это указывает деталь. «Губернатор впервые увидел Ивана, когда тому было пять лет», — знает информированный собеседник агентства. Куйвашев тогда оканчивал местное медучилище, а с 2005 по 2007 годы возглавлял тобольскую администрацию. Про маму Ивана Детчени никто из опрошенных корреспондентом госслужащих не знает. Супругой Леонида Детчени называли чиновницу тюменской администрации Ирину Сагадееву. В 2007 году, когда Куйвашев стал мэром Тюмени, она возглавила комитет по рекламе и проработала там, вероятно, до лета 2014 года. Ее отставке предшествовал конфликт с экс-вице-мэром Тюмени, на тот момент владельцем крупной рекламной компании «Деловой мир» Сергеем Роженцевым. Чиновница якобы активно приводила в нормативное состояние рынок рекламных конструкций в Тюмени, из-за это и нажила себе врагов. Источники URA.RU в правительстве, описывая контекст интриги, говорили о Сагадеевой так: «Ей эта работа не так уж и важна — у нее богатый и статусный муж». Еще раньше Сагадееву и Леонида Детченю пытались втянуть в скандал из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Якобы с 2011 года МКУ «Комитет по рекламе» заключил десятки договоров с компанией «Газсервис» Детчени на установку рекламных конструкций в Тюмени. Закрытое ныне издание Znak.com, принадлежавшее советнице Куйвашева Аксане Пановой, тогда утверждало: «Их семейный бизнес выстроен по следующей схеме: жена выдавливает конкурентов мужа, не согласовывая им аренду рекламных конструкций». Сейчас Ирина Сагадеева значится как учредитель двух фирм, так или иначе занимающихся недвижимостью, а также владеет клининговой компанией в Тобольске — еще с 2007 года. Иван Детченя в те годы как раз был у нее трудоустроен. Учился он в МГИМО, о чем сам не раз хвастался своему окружению. Фамилию Детчени можно найти и на сайте ассоциации выпускников университета. Он владеет несколькими языками. Карьеру в свердловском правительстве Детченя начал в 2014 году. Приходил в министерство внешнеэкономических связей — обычным специалистом. Со временем вырос до начальника отдела международного протокола. В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора. Его коллега, вспоминая те времена, говорит: «Иван был дерзкий. Служба протокола его реально побаивалась». Об особом доверии Куйвашева молодому адъютанту может говорить малоизвестный факт: страница губернатора в соцсети «ВКонтакте» прикреплена именно к номеру Детчени (якобы до сих пор). В 2018-м Детченя вернулся в минВЭС, но уже на должность замминистра. В январе 2021-го он стал первым замом руководителя аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова, который с Куйвашевым знаком тоже с 1990-х-начала «нулевых» (в одно время работали в Пойсковском, ХМАО). О том, что Детченя — будущий сменщик Чайникова — говорили сразу. И Чайников, понимая это тоже, учил молодого сменщика всему, что умеет. «Очень вдумчивый, не делающий скоропалительных выводов, основательный, хороший аналитик — это наверное как раз из школы МГИМО. Очень скрупулезно вычитывает все материалы, требовательный к сотрудникам, но не вспыльчивый», — рассказывает о стиле работы молодого чиновника один из знающих его собеседников. Еще один источник отмечает, что Детчене пока приходится отстаивать субъектность перед теми, кто намного старше и опытнее его. «Его не все воспринимают всерьез в силу возраста и небольшого стажа», — поделился собеседник. Известно, что Детченя любит футбол. Иногда собирается поиграть с коллегами из разных департаментов. «[Увлекается ли хоккеем?] Нет. Это спорт не для него. Иван — слишком мягкий». Сам Иван Детченя от комментариев по поводу своей биографии воздержался.