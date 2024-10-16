Богатые родители, МГИМО, работа в клининге: профайл нового хранителя тайн Куйвашева

Новый заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя знаком своему шефу Евгению Куйвашеву с пяти лет, рассказал источник URA.RU в региональной власти. Он — сын давних друзей главы региона. В 20 лет Детченя числился в штате у владелицы клининговой фирмы, позднее окончил МГИМО. Знает несколько языков, а в стиле руководства подражает своему наставнику. Что еще известно о чиновнике, который будет знать про губернатора больше остальных, в сбойке URA.RU.
В новой должности Детченя работает с 9 октября. Теперь именно он отвечает за график губернатора (то есть знает все о его перемещениях), подготовку материалов к важным совещаниям и переговоров с участием Куйвашева, ключевые кадровые решения. Фактически это дает доступ к первому лицу в режиме 24/7.
Ивану Детчене 37 лет. Родился 12 августа 1987 года в Тобольске. Его отец — местный бизнесмен Леонид Детченя. Он является стопроцентным учредителем компаний «Газсервис» и «СМУ-111», обе находятся в Тюмени и специализируются на строительстве. Также Детченя-старший владеет долей в компании «Дорсервис» (розничная торговля моторным топливом), еще раньше был в числе учредителей уфимского автосалона «Еврофинанс», занимался грузовыми перевозками и держал ломбард.
В свердловское правительство Детченя пришел в 30 лет
С Куйвашевым Леонид Детченя познакомился, вероятно, в Тобольске в начале 1990-х. На это указывает деталь. «Губернатор впервые увидел Ивана, когда тому было пять лет», — знает информированный собеседник агентства. Куйвашев тогда оканчивал местное медучилище, а с 2005 по 2007 годы возглавлял тобольскую администрацию.
Про маму Ивана Детчени никто из опрошенных корреспондентом госслужащих не знает. Супругой Леонида Детчени называли чиновницу тюменской администрации Ирину Сагадееву. В 2007 году, когда Куйвашев стал мэром Тюмени, она возглавила комитет по рекламе и проработала там, вероятно, до лета 2014 года. Ее отставке предшествовал конфликт с экс-вице-мэром Тюмени, на тот момент владельцем крупной рекламной компании «Деловой мир» Сергеем Роженцевым. Чиновница якобы активно приводила в нормативное состояние рынок рекламных конструкций в Тюмени, из-за это и нажила себе врагов. Источники URA.RU в правительстве, описывая контекст интриги, говорили о Сагадеевой так: «Ей эта работа не так уж и важна — у нее богатый и статусный муж».
Еще раньше Сагадееву и Леонида Детченю пытались втянуть в скандал из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Якобы с 2011 года МКУ «Комитет по рекламе» заключил десятки договоров с компанией «Газсервис» Детчени на установку рекламных конструкций в Тюмени. Закрытое ныне издание Znak.com, принадлежавшее советнице Куйвашева Аксане Пановой, тогда утверждало: «Их семейный бизнес выстроен по следующей схеме: жена выдавливает конкурентов мужа, не согласовывая им аренду рекламных конструкций».
Сейчас Ирина Сагадеева значится как учредитель двух фирм, так или иначе занимающихся недвижимостью, а также владеет клининговой компанией в Тобольске — еще с 2007 года. Иван Детченя в те годы как раз был у нее трудоустроен.
Учился он в МГИМО, о чем сам не раз хвастался своему окружению. Фамилию Детчени можно найти и на сайте ассоциации выпускников университета. Он владеет несколькими языками.
Карьеру в свердловском правительстве Детченя начал в 2014 году. Приходил в министерство внешнеэкономических связей — обычным специалистом. Со временем вырос до начальника отдела международного протокола. В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора. Его коллега, вспоминая те времена, говорит: «Иван был дерзкий. Служба протокола его реально побаивалась». Об особом доверии Куйвашева молодому адъютанту может говорить малоизвестный факт: страница губернатора в соцсети «ВКонтакте» прикреплена именно к номеру Детчени (якобы до сих пор).
В 2018-м Детченя вернулся в минВЭС, но уже на должность замминистра. В январе 2021-го он стал первым замом руководителя аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова, который с Куйвашевым знаком тоже с 1990-х-начала «нулевых» (в одно время работали в Пойсковском, ХМАО).
О том, что Детченя — будущий сменщик Чайникова — говорили сразу. И Чайников, понимая это тоже, учил молодого сменщика всему, что умеет.
«Очень вдумчивый, не делающий скоропалительных выводов, основательный, хороший аналитик — это наверное как раз из школы МГИМО. Очень скрупулезно вычитывает все материалы, требовательный к сотрудникам, но не вспыльчивый», — рассказывает о стиле работы молодого чиновника один из знающих его собеседников. Еще один источник отмечает, что Детчене пока приходится отстаивать субъектность перед теми, кто намного старше и опытнее его. «Его не все воспринимают всерьез в силу возраста и небольшого стажа», — поделился собеседник.
Известно, что Детченя любит футбол. Иногда собирается поиграть с коллегами из разных департаментов. «[Увлекается ли хоккеем?] Нет. Это спорт не для него. Иван — слишком мягкий». Сам Иван Детченя от комментариев по поводу своей биографии воздержался.
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Новый заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя знаком своему шефу Евгению Куйвашеву с пяти лет, рассказал источник URA.RU в региональной власти. Он — сын давних друзей главы региона. В 20 лет Детченя числился в штате у владелицы клининговой фирмы, позднее окончил МГИМО. Знает несколько языков, а в стиле руководства подражает своему наставнику. Что еще известно о чиновнике, который будет знать про губернатора больше остальных, в сбойке URA.RU. В новой должности Детченя работает с 9 октября. Теперь именно он отвечает за график губернатора (то есть знает все о его перемещениях), подготовку материалов к важным совещаниям и переговоров с участием Куйвашева, ключевые кадровые решения. Фактически это дает доступ к первому лицу в режиме 24/7. Ивану Детчене 37 лет. Родился 12 августа 1987 года в Тобольске. Его отец — местный бизнесмен Леонид Детченя. Он является стопроцентным учредителем компаний «Газсервис» и «СМУ-111», обе находятся в Тюмени и специализируются на строительстве. Также Детченя-старший владеет долей в компании «Дорсервис» (розничная торговля моторным топливом), еще раньше был в числе учредителей уфимского автосалона «Еврофинанс», занимался грузовыми перевозками и держал ломбард. С Куйвашевым Леонид Детченя познакомился, вероятно, в Тобольске в начале 1990-х. На это указывает деталь. «Губернатор впервые увидел Ивана, когда тому было пять лет», — знает информированный собеседник агентства. Куйвашев тогда оканчивал местное медучилище, а с 2005 по 2007 годы возглавлял тобольскую администрацию. Про маму Ивана Детчени никто из опрошенных корреспондентом госслужащих не знает. Супругой Леонида Детчени называли чиновницу тюменской администрации Ирину Сагадееву. В 2007 году, когда Куйвашев стал мэром Тюмени, она возглавила комитет по рекламе и проработала там, вероятно, до лета 2014 года. Ее отставке предшествовал конфликт с экс-вице-мэром Тюмени, на тот момент владельцем крупной рекламной компании «Деловой мир» Сергеем Роженцевым. Чиновница якобы активно приводила в нормативное состояние рынок рекламных конструкций в Тюмени, из-за это и нажила себе врагов. Источники URA.RU в правительстве, описывая контекст интриги, говорили о Сагадеевой так: «Ей эта работа не так уж и важна — у нее богатый и статусный муж». Еще раньше Сагадееву и Леонида Детченю пытались втянуть в скандал из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Якобы с 2011 года МКУ «Комитет по рекламе» заключил десятки договоров с компанией «Газсервис» Детчени на установку рекламных конструкций в Тюмени. Закрытое ныне издание Znak.com, принадлежавшее советнице Куйвашева Аксане Пановой, тогда утверждало: «Их семейный бизнес выстроен по следующей схеме: жена выдавливает конкурентов мужа, не согласовывая им аренду рекламных конструкций». Сейчас Ирина Сагадеева значится как учредитель двух фирм, так или иначе занимающихся недвижимостью, а также владеет клининговой компанией в Тобольске — еще с 2007 года. Иван Детченя в те годы как раз был у нее трудоустроен. Учился он в МГИМО, о чем сам не раз хвастался своему окружению. Фамилию Детчени можно найти и на сайте ассоциации выпускников университета. Он владеет несколькими языками. Карьеру в свердловском правительстве Детченя начал в 2014 году. Приходил в министерство внешнеэкономических связей — обычным специалистом. Со временем вырос до начальника отдела международного протокола. В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора. Его коллега, вспоминая те времена, говорит: «Иван был дерзкий. Служба протокола его реально побаивалась». Об особом доверии Куйвашева молодому адъютанту может говорить малоизвестный факт: страница губернатора в соцсети «ВКонтакте» прикреплена именно к номеру Детчени (якобы до сих пор). В 2018-м Детченя вернулся в минВЭС, но уже на должность замминистра. В январе 2021-го он стал первым замом руководителя аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова, который с Куйвашевым знаком тоже с 1990-х-начала «нулевых» (в одно время работали в Пойсковском, ХМАО). О том, что Детченя — будущий сменщик Чайникова — говорили сразу. И Чайников, понимая это тоже, учил молодого сменщика всему, что умеет. «Очень вдумчивый, не делающий скоропалительных выводов, основательный, хороший аналитик — это наверное как раз из школы МГИМО. Очень скрупулезно вычитывает все материалы, требовательный к сотрудникам, но не вспыльчивый», — рассказывает о стиле работы молодого чиновника один из знающих его собеседников. Еще один источник отмечает, что Детчене пока приходится отстаивать субъектность перед теми, кто намного старше и опытнее его. «Его не все воспринимают всерьез в силу возраста и небольшого стажа», — поделился собеседник. Известно, что Детченя любит футбол. Иногда собирается поиграть с коллегами из разных департаментов. «[Увлекается ли хоккеем?] Нет. Это спорт не для него. Иван — слишком мягкий». Сам Иван Детченя от комментариев по поводу своей биографии воздержался.