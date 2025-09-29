Охранникам колледжа, где студент напал на педагогов, грозит до 6 лет колонии

Следком возбудил дело в отношении охраны техникума
Следком возбудил дело в отношении охраны техникума
новость из сюжета
Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бывшего студента на сотрудников Архангельского техникума. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, основанием для возбуждения дела стало ненадлежащее оказание охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. 

«В результате несоблюдения необходимых мер бывший студент смог войти в здание и совершить преступление, причинив тяжкий вред здоровью двух работников», — заявили в пресс-службе следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. По информации следствия, злоумышленник был задержан на территории техникума самими студентами, которые передали его прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции.

Нападение произошло утром 29 сентября — вооруженный ножом бывший студент, ранее отчисленный из техникума, вошел в учебное заведение и ранил преподавателя русского языка и социального педагога, а также одного из студентов, пытавшегося его остановить. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

