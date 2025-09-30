Генпрокуратура требует изъятия активов у отставного судьи Верховного суда

Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая требует обратить в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Это следует из материалов дела.
"Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у <...> Виктора Момотова", — пишет РИА "Новости". Восемь производств связаны с обращением взыскания на заложенное имущество, еще часть — с арестом активов.
По оценке Генпрокуратуры, стоимость спорного имущества превышает девять миллиардов рублей. Основная часть активов — сеть отелей Marton, которую Момотов, как утверждают в ведомстве, контролировал через аффилированных лиц.
Попытки местных властей оспорить действия по передаче или легализации этих активов пресекались самим Момотовым на уровне судебных решений. При рассмотрении подобных дел суды неизменно вставали на сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, аффилированного с бывшим судьей. В конце сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия Момотова в связи с его письменным заявлением об уходе.
Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда Российской Федерации, входил в состав Президиума суда и исполнял обязанности секретаря Пленума ВС. С 2016 года он возглавлял Совет судей РФ. Ранее он подал в отставку. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила его полномочия 26 сентября, передает РАПСИ.
