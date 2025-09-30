Снег может выпасть в Кургане уже 15 октября
В Кургане 15 октября может выпасть снег с дождем. Во второй половине октября также ожидаются осадки. Об этом сообщается в прогнозе погоды на месяц на сайте Gismeteo.
«В Кургане 15, 16 октября пасмурно, небольшой снег с дождем», — написано на погодном сайте. Также снег пройдет 17 октября и периодически осадки будут выпадать до конца месяца.
В октябре ожидается дефицит осадков в Кургане.
Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине октября в Кургане ожидается дефицит осадков. Средняя температура в городе составит 5 градусов.
В Кургане 15 октября возможен небольшой снег
