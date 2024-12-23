Аномальное потепление на Ямале, крупное ДТП и груднички в нарядах: события дня в округе

Ямал ждет потепление до -3 градусов (архивное фото)
На Ямал идет аномальное потепление, грудничков нарядили в новогодние костюмы, взлетевшие цены на авиарейсы в ЯНАО. Об этих и других событиях 23 декабря, читайте в подборке URA.RU.
- К 25 декабря в ЯНАО ожидается аномальное потепление до -3 градусов. Синоптики также сообщили о небольших, местами умеренных снегопадах;
- На улице Магистральная в Ноябрьске (ЯНАО) произошло крупное ДТП с двумя пострадавшими. Один из участников аварии был доставлен в больницу в состоянии комы. Прокуратура округа выясняет обстоятельства происшествия;
- В 2025 году застройщики сдадут на Ямале 117 тысяч квадратных метров жилья. Основная стройка развернется в Новом Уренгое;
- В Бованенково запустили отечественное оборудование для мониторинга скважин. В течение полугода специалисты обследуют технологические параметры на забое и вдоль ствола скважины;
- На Ямале подорожали авиабилеты в новогодние праздники. Стоимость билетов на различные направления начинается от 34 тысяч рублей;
- Пауэрлифтер из Салехарда Николай Клюшин установил рекорд России в жиме лежа. Он стал лучшим на Кубке мира, проходящем в Москве;
- В перинатальном центре Ноябрьска младенцев нарядили в новогодние костюмы, которые шьют сами медработники. Эта традиция существует уже четыре года.
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