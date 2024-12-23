Аномальное потепление на Ямале, крупное ДТП и груднички в нарядах: события дня в округе

На Ямал придет потепление до -3 градусов
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Ямал ждет потепление до -3 градусов (архивное фото)
Ямал ждет потепление до -3 градусов (архивное фото) Фото:

На Ямал идет аномальное потепление, грудничков нарядили в новогодние костюмы, взлетевшие цены на авиарейсы в ЯНАО. Об этих и других событиях 23 декабря, читайте в подборке URA.RU.

  • К 25 декабря в ЯНАО ожидается аномальное потепление до -3 градусов. Синоптики также сообщили о небольших, местами умеренных снегопадах;
  • На улице Магистральная в Ноябрьске (ЯНАО) произошло крупное ДТП с двумя пострадавшими. Один из участников аварии был доставлен в больницу в состоянии комы. Прокуратура округа выясняет обстоятельства происшествия;
  • В 2025 году застройщики сдадут на Ямале 117 тысяч квадратных метров жилья. Основная стройка развернется в Новом Уренгое
  • В Бованенково запустили отечественное оборудование для мониторинга скважин. В течение полугода специалисты обследуют технологические параметры на забое и вдоль ствола скважины;
  • На Ямале подорожали авиабилеты в новогодние праздники. Стоимость билетов на различные направления начинается от 34 тысяч рублей;
  • Пауэрлифтер из Салехарда Николай Клюшин установил рекорд России в жиме лежа. Он стал лучшим на Кубке мира, проходящем в Москве; 
  • В перинатальном центре Ноябрьска младенцев нарядили в новогодние костюмы, которые шьют сами медработники. Эта традиция существует уже четыре года.

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На Ямал идет аномальное потепление, грудничков нарядили в новогодние костюмы, взлетевшие цены на авиарейсы в ЯНАО. Об этих и других событиях 23 декабря, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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