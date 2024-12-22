Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира (архивное фото)
Спортсмен из Салехарда Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира по версии IPL/СПР в соревнованиях по жиму лежа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Соревнования, которые прошли в Москве, собрали сильнейших атлетов из 14 стран», — отметили в официальном telegram-канале окружного правительства. В специальной экипировке спортсмен установил рекорд России, подняв 270 килограмм.
Ранее URA.RU сообщало о Кубке губернатора Ямала по MMA, прошедшем в Новом Уренгое (ЯНАО). Билеты на турнир были раскуплены за несколько дней.
Николай Клюшин
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