22 декабря 2024

Пауэрлифтер из ЯНАО установил рекорд России по жиму лежа. Фото

Пауэрлифтер из Салехарда Николай Клюшин установил рекорд России в жиме лежа
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира (архивное фото)
Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира (архивное фото) Фото:

Спортсмен из Салехарда Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира по версии IPL/СПР в соревнованиях по жиму лежа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Соревнования, которые прошли в Москве, собрали сильнейших атлетов из 14 стран», — отметили в официальном telegram-канале окружного правительства. В специальной экипировке спортсмен установил рекорд России, подняв 270 килограмм.

Ранее URA.RU сообщало о Кубке губернатора Ямала по MMA, прошедшем в Новом Уренгое (ЯНАО). Билеты на турнир были раскуплены за несколько дней.

Николай Клюшин
Николай Клюшин
Фото:

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Спортсмен из Салехарда Николай Клюшин стал лучшим на Кубке мира по версии IPL/СПР в соревнованиях по жиму лежа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Соревнования, которые прошли в Москве, собрали сильнейших атлетов из 14 стран», — отметили в официальном telegram-канале окружного правительства. В специальной экипировке спортсмен установил рекорд России, подняв 270 килограмм. Ранее URA.RU сообщало о Кубке губернатора Ямала по MMA, прошедшем в Новом Уренгое (ЯНАО). Билеты на турнир были раскуплены за несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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