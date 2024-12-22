22 декабря 2024
21 декабря 2024

В ЯНАО произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Фото

В ДТП в Ноябрьске пострадали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают оперативные службы (архивное фото)
На месте ДТП работают оперативные службы (архивное фото) Фото:

На улице Магистральная в Ноябрьске (ЯНАО) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил telegram-канал телекомпании «МИГ».

«На месте работают все экстренные службы, это в том числе четыре бригады скорой помощи», — рассказали «МИГ». По предварительным данным пострадали четверо участников дорожно-транспортного происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для получения подробностей ДТП. Ответ ведомства ожидается.

ДТП произошло на Магистральной улице
ДТП произошло на Магистральной улице
Фото:

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На улице Магистральная в Ноябрьске (ЯНАО) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил telegram-канал телекомпании «МИГ». «На месте работают все экстренные службы, это в том числе четыре бригады скорой помощи», — рассказали «МИГ». По предварительным данным пострадали четверо участников дорожно-транспортного происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для получения подробностей ДТП. Ответ ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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