На месте ДТП работают оперативные службы (архивное фото)
На улице Магистральная в Ноябрьске (ЯНАО) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил telegram-канал телекомпании «МИГ».
«На месте работают все экстренные службы, это в том числе четыре бригады скорой помощи», — рассказали «МИГ». По предварительным данным пострадали четверо участников дорожно-транспортного происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для получения подробностей ДТП. Ответ ведомства ожидается.
ДТП произошло на Магистральной улице
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