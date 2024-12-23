Новорожденных нарядили в новогодние костюмы (архивное фото)
В перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) прошла первая предновогодняя выписка младенцев, по этому случаю их нарядили в новогодние костюмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.
«Первой малышкой, примерившей на выписке новогодний костюм, стала девочка Кира, которая сегодня отправилась домой вместе с родителями. Акция проходит в перинатальном центре четвертый год подряд», — сообщили в пресс-службе.
Инициатором новогодней традиции является главная медсестра Олеся Руклинская. Новогодние костюмы для грудничков своими руками шьют сотрудники.
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