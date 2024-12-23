Ямальских грудничков нарядили в новогодние костюмы. Видео

В перинатальном центре Ноябрьска младенцев нарядили в новогодние костюмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Новорожденных нарядили в новогодние костюмы (архивное фото)
Новорожденных нарядили в новогодние костюмы (архивное фото) Фото:

В перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) прошла первая предновогодняя выписка младенцев, по этому случаю их нарядили в новогодние костюмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Первой малышкой, примерившей на выписке новогодний костюм, стала девочка Кира, которая сегодня отправилась домой вместе с родителями. Акция проходит в перинатальном центре четвертый год подряд», — сообщили в пресс-службе.

Инициатором новогодней традиции является главная медсестра Олеся Руклинская. Новогодние костюмы для грудничков своими руками шьют сотрудники.

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В перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) прошла первая предновогодняя выписка младенцев, по этому случаю их нарядили в новогодние костюмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Первой малышкой, примерившей на выписке новогодний костюм, стала девочка Кира, которая сегодня отправилась домой вместе с родителями. Акция проходит в перинатальном центре четвертый год подряд», — сообщили в пресс-службе. Инициатором новогодней традиции является главная медсестра Олеся Руклинская. Новогодние костюмы для грудничков своими руками шьют сотрудники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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