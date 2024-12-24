Для челябинских пенсионеров откроются центры активного долголетия. Фото, видео

25 декабря 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер пообещал распространить опыт центра на весь регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после знакомства с работой центра активного долголетия пообещал открыть аналогичные центры во всем регионе. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Самое главное — поддержание активности граждан пожилого возраста, сохранение их здоровья, повышение качества жизни и социальной защищенности. Центр очень востребован. Вы большие молодцы, будем развивать такие центры во всем регионе», — отметил Текслер. В Челябинске центр активного долголетия открыт 11 января 2024 года в доме №3 по улице Харлова на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его посещают женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь пожилые люди могут общаться с друг с другом, найти возможности для самореализации и участия в общественно-полезной деятельности, передавать свой опыт и знания. На базе центра бесплатно проводятся творческие, танцевальные, досуговые, образовательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также выездные диспансеризации с участием узких специалистов. Каждый день сюда приходят около ста пожилых людей. Кроме того, челябинцам доступны экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам региона. В центре можно заниматься физкультурой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проводятся танцевальные вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доступна диспансеризация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после знакомства с работой центра активного долголетия пообещал открыть аналогичные центры во всем регионе. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Самое главное — поддержание активности граждан пожилого возраста, сохранение их здоровья, повышение качества жизни и социальной защищенности. Центр очень востребован. Вы большие молодцы, будем развивать такие центры во всем регионе», — отметил Текслер. В Челябинске центр активного долголетия открыт 11 января 2024 года в доме №3 по улице Харлова на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его посещают женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь пожилые люди могут общаться с друг с другом, найти возможности для самореализации и участия в общественно-полезной деятельности, передавать свой опыт и знания. На базе центра бесплатно проводятся творческие, танцевальные, досуговые, образовательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также выездные диспансеризации с участием узких специалистов. Каждый день сюда приходят около ста пожилых людей. Кроме того, челябинцам доступны экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам региона.