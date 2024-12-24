Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после знакомства с работой центра активного долголетия пообещал открыть аналогичные центры во всем регионе. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Самое главное — поддержание активности граждан пожилого возраста, сохранение их здоровья, повышение качества жизни и социальной защищенности. Центр очень востребован. Вы большие молодцы, будем развивать такие центры во всем регионе», — отметил Текслер.
В Челябинске центр активного долголетия открыт 11 января 2024 года в доме №3 по улице Харлова на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его посещают женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь пожилые люди могут общаться с друг с другом, найти возможности для самореализации и участия в общественно-полезной деятельности, передавать свой опыт и знания.
На базе центра бесплатно проводятся творческие, танцевальные, досуговые, образовательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также выездные диспансеризации с участием узких специалистов. Каждый день сюда приходят около ста пожилых людей. Кроме того, челябинцам доступны экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам региона.
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