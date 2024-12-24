24 декабря 2024

Для челябинских пенсионеров откроются центры активного долголетия. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр долголетия. Челябинск
Алексей Текслер пообещал распространить опыт центра на весь регион Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после знакомства с работой центра активного долголетия пообещал открыть аналогичные центры во всем регионе. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Самое главное — поддержание активности граждан пожилого возраста, сохранение их здоровья, повышение качества жизни и социальной защищенности. Центр очень востребован. Вы большие молодцы, будем развивать такие центры во всем регионе», — отметил Текслер.

В Челябинске центр активного долголетия открыт 11 января 2024 года в доме №3 по улице Харлова на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его посещают женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь пожилые люди могут общаться с друг с другом, найти возможности для самореализации и участия в общественно-полезной деятельности, передавать свой опыт и знания.

На базе центра бесплатно проводятся творческие, танцевальные, досуговые, образовательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также выездные диспансеризации с участием узких специалистов. Каждый день сюда приходят около ста пожилых людей. Кроме того, челябинцам доступны экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам региона.

Центр долголетия. Челябинск
В центре можно заниматься физкультурой
Фото:
Центр долголетия. Челябинск
Проводятся танцевальные вечера
Фото:
Центр долголетия. Челябинск
Доступна диспансеризация
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после знакомства с работой центра активного долголетия пообещал открыть аналогичные центры во всем регионе. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Самое главное — поддержание активности граждан пожилого возраста, сохранение их здоровья, повышение качества жизни и социальной защищенности. Центр очень востребован. Вы большие молодцы, будем развивать такие центры во всем регионе», — отметил Текслер. В Челябинске центр активного долголетия открыт 11 января 2024 года в доме №3 по улице Харлова на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его посещают женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь пожилые люди могут общаться с друг с другом, найти возможности для самореализации и участия в общественно-полезной деятельности, передавать свой опыт и знания. На базе центра бесплатно проводятся творческие, танцевальные, досуговые, образовательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также выездные диспансеризации с участием узких специалистов. Каждый день сюда приходят около ста пожилых людей. Кроме того, челябинцам доступны экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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