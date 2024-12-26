Россиянам дали совет, как выгодно купить квартиру в 2025 году

Россияне могут выгодно купить квартиру в 2025 году, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой, что исключает переплаты. Об этом рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.
«Текущие сложности с ипотечным кредитованием — не основание отказываться от покупки квартиры в новостройке в ближайшей перспективе. Напротив , сейчас сложились благоприятные условия для совершения сделки, только без привлечения ипотеки. Игроки рынка переориентировались с дорогих кредитов на гибкие рассрочки», — передает слова Голева «Газета.ру».
Он добавил, что многие застройщики предлагают гибкие условия, включая индивидуальный график платежей, который может быть продлен после ввода дома или переходом на ипотеку позже. Для рассрочки учитываются размер первоначального взноса, срок и условия застройщика.
Например, для квартиры стоимостью шесть млн рублей с 30% первоначальным взносом, ежемесячный платеж составит 116 667 рублей при трехлетнем сроке рассрочки. Для оформления понадобится паспорт и, возможно, справка о доходах, а право собственности перейдет к покупателю только после полной оплаты. Важно тщательно изучать условия договора, включая штрафы за просрочку, заключил Голев.
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