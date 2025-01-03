Токаев дал интервью газете «Ана тили»: что он думает о Путине и СВО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Ана тили», в ходе которого говорил об украинском конфликте, его мирном урегулировании, возможности посредничества страны в этом. Также он освятил тему строительства первой атомной электростанции (АЭС) на побережье Балхаша, и беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Главные заявления Касыма-Жомарта Токаева из интервью 3 января — в материале URA.RU.
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Президент Казахстана заявил, что Россия обладает несокрушимой военной мощью в контексте спецоперации, в то время как Украина рассчитывает на поддержку западных союзников для того, чтобы избежать поражения.
Токаев подчеркнул, что разрешение конфликта зависит от желания и воли Москвы и Киева и от подхода избранного президента США Дональда Трампа, как лидера мировой державы. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан с начала боевых действий на Украине выступает за начало мирных переговоров. Однако страна не стремится стать посредником в этом. При этом, по словам казахстанского лидера, государство, исходя из своих возможностей, готово оказывать помощь в решении международных проблем.
Текущие напряженные отношения среди мировых стран оказывают влияние на торговые и политические связи Казахстана с некоторыми государствами. В связи с этим Токаев стремится снизить негативное воздействие внешних факторов на Казахстан.
Беседа с Путиным
В ходе интервью президент Казахстана поделился деталями своего общения с Владимиром Путиным. Токаев отметил, что темой беседы стал многоаспектный характер внешней политики Казахстана и решимость страны в дальнейшем развитии стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.
Касым-Жомарт Токаев выразил уважение к Путину как к опытному лидеру, который осведомлен о специфике Казахстана и его роли как ведущей экономики Центральной Азии. Токаев также указал на активное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.
Кроме того, казахстанский президент подчеркнул значимость обширной сухопутной границы между странами, являющейся самой длинной непрерывной границей в мире. Он отметил, что российский лидер чаще всего посещает именно Казахстан — всего было совершено 33 визита. Токаев заверил, что поддерживает регулярное общение с российским коллегой как по телефону, так и на международных форумах.
Крушение самолета в Актау
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для обеспечения непредвзятости и объективности расследования авиакатастрофы в Актау, правительственная комиссия отправила бортовые самописцы на расшифровку в Бразилию. Именно там изготовили самолет. В интервью Токаев отметил, что с целью выяснения причин происшествия, к работе комиссии привлечены 17 международных экспертов, включая представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международного авиационного комитета (МАК).
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации от казахстанского МЧС, 38 человек погибли, еще 29 выжили. Среди выживших было девять граждан России. В общей сложности на борту находились 16 граждан России.
Строительство первой АЭС в Балхаше
В ходе строительства первой атомной электростанции на территории Балхаша Казахстан будет выступать в роли заказчика и генерального оператора международного консорциума. Это подтвердил Касым-Жомарт Токаев, отметив, то вопрос был решен во время визита Владимира Путина в Астану.
Кроме того, в рамках беседы с Путиным обсуждалась возможность включения в проект строительства компании «Росатом». На данный момент проводятся переговоры и с китайской стороной, учитывая значительные достижения Шанхая в области строительства ядерных объектов. К проекту проявляют интерес и другие международные корпорации с Запада, отметил Токаев.
Президент Казахстана в интервью также поднял вопрос строительства второй и третьей АЭС в будущем. Он уверен, что стране нужна мощная атомная станция, а развитие ядерной промышленности ускорит экономическое развитие.
"Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", — отметил Токаев.
В Казахстане 6 октября прошел республиканский референдум по вопросу строительства атомной станции. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, проект поддержали 71,12% голосовавших.
Политика Казахстана
На данный момент в Казахстане нет оснований для проведения досрочных парламентских выборов, потому что парламент страны нацелен на долгосрочное функционирование. Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы будут проходить в соответствии с установленными законодательными сроками. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что стратегическая цель парламента — обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и укрепление регионального лидерства.
Президент Казахстана также сообщил, что осведомлен о слухах касательно возможного роспуска парламента и предположил, что их распространяют намеренно.
"Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность", — заявил Токаев.
Насчет перестановок в правительстве Касым-Жомарт Токаев сообщил, что оно является более динамичным органом. Он не исключил, что изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии «Аманат» и других парламентских партий.
Кроме того, казахстанский президент подтвердил, что на данный момент и в будущем президентская форма правления является наиболее предпочтительной для страны. По словам Токаева, выбор формы государственного управления — это очень ответственное решение и оно должно приниматься через всенародный референдум, а не в закрытом порядке.
"Моя концепция "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать", — заключил Токаев.
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