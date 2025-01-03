Токаев прокомментировал работу Путина

Президент РФ Владимир Путин является опытным политиком, он хорошо понимает большое значение Казахстана как страны с ведущей экономикой в Центральной Азии. Таким образом работу российского лидера оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Президент Путин — опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона», — заявил Токаев. Его слова передает издание «Ана тілі».
Недавно Токаев и Путин провели четырехчасовую неформальную беседу. В ходе нее казахстанский лидер заявил, что Москва и Астана продолжают активно развивать сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также президенты РФ и Казахстана укрепили взаимопонимание по ключевым вопросам двустороннего и международного сотрудничества. Так, Касым Жомарт Токаев пояснил подход Астаны к многовекторной внешней политике. Он также подтвердил преданность страны развитию союзнических отношений и стратегического партнерства с Россией.
Ранее президент Казахстана сообщил, что страна и российская сторона прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках газа из РФ в республику. Было подписано соглашение с «Газпромом». Согласно ему, газ будет поставляться и в Казахстан, и в Узбекистан через казахстанскую территорию.
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