Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады, проявивших мужество и героизм в ходе освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», — передает слова Белоусова Минобороны в своем telegram-канале. Министр обороны подчеркнул профессионализм и решимость действий военнослужащих подразделения, благодаря которым было освобождено Курахово.
Сегодня, 6 января, российские военные силы завершили операцию по освобождению Курахово, сообщило Министерство обороны РФ. В ходе действий ВС РФ ВСУ потеряли более 12 тысяч человек, около 3000 единиц вооружения и военной техники, включая 40 танков и другие бронированные боевые машины. Контроль над Курахово и последующий выход на оперативное пространство способствует ускорению процесса освобождения территорий ДНР, передает RT.
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