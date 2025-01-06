Белоусов лично обратился к бойцам, освободившим Курахово

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Белоусов поздравил с освобождением Курахово командование и бойцов бригады
Белоусов поздравил с освобождением Курахово командование и бойцов бригады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады, проявивших мужество и героизм в ходе освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», — передает слова Белоусова Минобороны в своем telegram-канале. Министр обороны подчеркнул профессионализм и решимость действий военнослужащих подразделения, благодаря которым было освобождено Курахово.

Сегодня, 6 января, российские военные силы завершили операцию по освобождению Курахово, сообщило Министерство обороны РФ. В ходе действий ВС РФ ВСУ потеряли более 12 тысяч человек, около 3000 единиц вооружения и военной техники, включая 40 танков и другие бронированные боевые машины. Контроль над Курахово и последующий выход на оперативное пространство способствует ускорению процесса освобождения территорий ДНР, передает RT.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады, проявивших мужество и героизм в ходе освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.  «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», — передает слова Белоусова Минобороны в своем telegram-канале. Министр обороны подчеркнул профессионализм и решимость действий военнослужащих подразделения, благодаря которым было освобождено Курахово. Сегодня, 6 января, российские военные силы завершили операцию по освобождению Курахово, сообщило Министерство обороны РФ. В ходе действий ВС РФ ВСУ потеряли более 12 тысяч человек, около 3000 единиц вооружения и военной техники, включая 40 танков и другие бронированные боевые машины. Контроль над Курахово и последующий выход на оперативное пространство способствует ускорению процесса освобождения территорий ДНР, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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