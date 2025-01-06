МИД требует отреагировать на атаки Киева на ядерные объекты РФ

МИД России призывает международное сообщество ответить на продолжающиеся атаки ВСУ на российские ядерные объекты. С заявлением выступила представитель министерства Мария Захарова.
«Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры», — приводит слова Захаровой сайт МИДа. Она подчеркнула, что «обезумевший режим» готов устроить катастрофу на Запорожской АЭС.
Российский дипломат также обратила внимание на потенциальные катастрофические последствия, которые могут возникнуть в случае эскалации конфликта и повреждения ядерных объектов. Она призвала международные организации и страны по всему миру принять меры для пресечения действий Украины, направленных на дестабилизацию региона и угрозу глобальной безопасности
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