Якушев и Медведев подарили детям стол для тенниса и игрушечный пулемет

В рамках новогодней акции «Елка желаний» дети из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Тюменской области получили подарки от секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева и председателя партии Дмитрия Медведева. Так, Якушев вручил игрушечный пулемет 11-летнему Тимофею из тюменского поселка Боровский, а также автотрек трехлетнему Ривзану из Тобольска; Медведев подарил Алисе Брюхань из Донецка стол для игры в теннис. Об этом говорится на сайте «Единой России».
«Секретарь Генсовета „Единой России“ передал игрушечный пулемет 11-летнему Тимофею Ларионову из поселка Боровский Тюменской области», — говорится в публикации. В будущем мальчик хочет защищать Отечество и выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, как его отец. Подарок Тимофею передали глава Тюменского муниципального района Ольга Зимина и руководитель регисполкома партии, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова.
В рамках акции Дмитрий Медведев подарил Алисе Брюхань из Донецка стол для настольного тенниса. Планируется, что он будет установлен во дворе многоквартирного дома, где проживает девочка с семьей. Подарок девочке передал руководитель общественной приемной партии в ДНР Александр Гончаров. Он подчеркнул, что нет ничего ценнее, чем улыбки детей. По его словам, дарить подарки намного приятнее, чем их получать.
Трехлетний Ривзан Марганов из Тобольска получил игрушечный автотрек от Владимира Якушева. Его отец выполняет задачи в зоне СВО. Подарок был передан через главу города Тобольска и секретаря местного отделения партии Петра Вагина.
Ольга Швецова заявила, что акция «Елка желаний» помогает исполнить мечты детей из различных уголков страны, включая детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями и из многодетных или неполных семей. По ее словам, чудо в жизни ребенка способствует укреплению веры в светлое будущее и поднимает настроение.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в акции, подарив 15-летней Арине Порхал из Горловки поездку в Санкт-Петербург. Также он поговорил с ребенком по телефону и поинтересовался, как проходит ее путешествие в северную столицу России.
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