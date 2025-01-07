Путин исполнил мечту 15-летней девочки

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 15-летней Арины Порхал из ДНР. Девочка хотела посетить Санкт-Петербург. После исполнения желания Путин поговорил с ней по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте 'Елка желаний', и ее желание Путин снял с этой елки. Она ученица девятого класса гимназии №65 Горловки», — рассказал Песков, его слова передает ТАСС.
В ходе телефонного разговора президент поинтересовался, как проходит поездка Арины в Санкт-Петербург, который она давно мечтала посетить. Девочка поделилась впечатлениями о своем визите в Мариинский театр, ледовом шоу и экскурсиях по знаменитым местам города. Владимир Путин также порекомендовал Арине посетить Эрмитаж.
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