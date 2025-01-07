Путин исполнил мечту 15-летней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин созвонился с девочкой, чье желание он вытянул на «Елке желаний»
Путин созвонился с девочкой, чье желание он вытянул на «Елке желаний» Фото:

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 15-летней Арины Порхал из ДНР. Девочка хотела посетить Санкт-Петербург. После исполнения желания Путин поговорил с ней по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте 'Елка желаний', и ее желание Путин снял с этой елки. Она ученица девятого класса гимназии №65 Горловки», — рассказал Песков, его слова передает ТАСС.

В ходе телефонного разговора президент поинтересовался, как проходит поездка Арины в Санкт-Петербург, который она давно мечтала посетить. Девочка поделилась впечатлениями о своем визите в Мариинский театр, ледовом шоу и экскурсиях по знаменитым местам города. Владимир Путин также порекомендовал Арине посетить Эрмитаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин исполнил мечту 15-летней Арины Порхал из ДНР. Девочка хотела посетить Санкт-Петербург. После исполнения желания Путин поговорил с ней по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте 'Елка желаний', и ее желание Путин снял с этой елки. Она ученица девятого класса гимназии №65 Горловки», — рассказал Песков, его слова передает ТАСС. В ходе телефонного разговора президент поинтересовался, как проходит поездка Арины в Санкт-Петербург, который она давно мечтала посетить. Девочка поделилась впечатлениями о своем визите в Мариинский театр, ледовом шоу и экскурсиях по знаменитым местам города. Владимир Путин также порекомендовал Арине посетить Эрмитаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...