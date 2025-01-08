На Сахалине пассажирский самолет сломался после взлета

Самолет вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска
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Пассажирский самолет DHC-8 вернулся в Сахалин после взлета
Пассажирский самолет DHC-8 вернулся в Сахалин после взлета Фото:

Самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — сообщила прокуратура региона в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что посадка прошла успешно, никто из 68 пассажиров не пострадал. 

По данным источника, причины нештатной посадки в настоящее время устанавливаются. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению правил безопасности полетов и подготовки воздушного судна к вылету.

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Самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — сообщила прокуратура региона в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что посадка прошла успешно, никто из 68 пассажиров не пострадал.  По данным источника, причины нештатной посадки в настоящее время устанавливаются. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению правил безопасности полетов и подготовки воздушного судна к вылету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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