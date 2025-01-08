На Сахалине пассажирский самолет сломался после взлета

Самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — сообщила прокуратура региона в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что посадка прошла успешно, никто из 68 пассажиров не пострадал.
По данным источника, причины нештатной посадки в настоящее время устанавливаются. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению правил безопасности полетов и подготовки воздушного судна к вылету.
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