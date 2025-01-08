08 января 2025

Челябинский сноубордист Баскаков завоевал серебро в Китае. Фото

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В турнире X-Games China первое место занял спортсмен из Москвы
В турнире X-Games China первое место занял спортсмен из Москвы Фото:

Сноубордист из Челябинской области Илья Баскаков завоевал серебро на турнире X-Games China, проходившем в Китае 5 января. Как сообщили в региональном минспорте, данные соревнования считаются «олимпиадой» среди экстрим-спорта.

«Илья Баскаков — серебряный призер международных соревнований в Китае. Турнир X-Games China по праву считается своего рода „олимпиадой“ в области экстремальных видов спорта», — уточнили в пресс-службе минспорта.

В финальном заезде в дисциплине слоуп-стайл Баскаков продемонстрировал выдающуюся серию трюков. В результате занял второе место турнира. Спортсмен является воспитанником спортивной школы «Райдер» и тренируется у двух тренеров — Юлии Полозковой и Вячеслава Зиновьева.

Баскаков стал обладателем серебряной медали
Баскаков стал обладателем серебряной медали
Фото:

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Сноубордист из Челябинской области Илья Баскаков завоевал серебро на турнире X-Games China, проходившем в Китае 5 января. Как сообщили в региональном минспорте, данные соревнования считаются «олимпиадой» среди экстрим-спорта. «Илья Баскаков — серебряный призер международных соревнований в Китае. Турнир X-Games China по праву считается своего рода „олимпиадой“ в области экстремальных видов спорта», — уточнили в пресс-службе минспорта. В финальном заезде в дисциплине слоуп-стайл Баскаков продемонстрировал выдающуюся серию трюков. В результате занял второе место турнира. Спортсмен является воспитанником спортивной школы «Райдер» и тренируется у двух тренеров — Юлии Полозковой и Вячеслава Зиновьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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