Сноубордист из Челябинской области Илья Баскаков завоевал серебро на турнире X-Games China, проходившем в Китае 5 января. Как сообщили в региональном минспорте, данные соревнования считаются «олимпиадой» среди экстрим-спорта.
«Илья Баскаков — серебряный призер международных соревнований в Китае. Турнир X-Games China по праву считается своего рода „олимпиадой“ в области экстремальных видов спорта», — уточнили в пресс-службе минспорта.
В финальном заезде в дисциплине слоуп-стайл Баскаков продемонстрировал выдающуюся серию трюков. В результате занял второе место турнира. Спортсмен является воспитанником спортивной школы «Райдер» и тренируется у двух тренеров — Юлии Полозковой и Вячеслава Зиновьева.
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