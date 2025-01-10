Верховный суд расширил список причин для лишения водительских прав

Решением Верховного суда автомобилистов, имитирующих выдох в алкотестер, теперь будут считать отказавшимся от освидетельствования. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«В ряде случаев некоторые водители проявляют чудеса актерского мастерства, пытаясь убедить автоинспекторов в своей невиновности и стараясь различными способами помешать доказать факт управления транспортным средством в нетрезвом виде. Решение Верховного суда делает подобную „актерскую игру“ бесполезной, тем самым позволяя привлечь таких „актеров“ к ответственности», — заявил Шапарин. Его слова передают «Известия».
Ранее в Архангельской области сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, которого заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист потребовал провести медицинское освидетельствование у врачей-наркологов. В больнице водитель неоднократно имитировал выдохи в алкотестер, ссылаясь на заболевание бронхиальной астмой.
После нескольких попыток в ходе проверки, врачи постановили, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Исходя из этого, суд лишил водителя прав на 1 год 7 месяцев и наложил штраф в размере 30 тыс. рублей. Позже автомобилист безуспешно попробовал обжаловать решение в Верховном суде.
Верховный суд РФ, изучив материалы дела, пришел к заключению, что действия автоинспекторов и медицинских работников были законными. Суд также отметил, что отказ от прохождения освидетельствования может проявляться как через активные действия, так и через бездействие, включая любые манипуляции, мешающие проведению процедуры.
10 декабря стало известно, что Госдума может рассмотреть поправки об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД. По словам автомобильного журналиста Петра Баканова, чем больше назначат штрафы, тем меньше водители будут нарушать скоростной режим. Об этом писал RT.
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