В школьном бассейне во Владивостоке рухнул потолок

Во Владивостоке в общеобразовательной школе №72 рухнул потолок в помещении бассейна. Прокуратура Советского района начала проверку.
«Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлена на контроль», — заявил прокурор района Максим Муравьев, его слова передает прокуратура Приморского края в telegram-канале. Муравьев лично выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб.
В пресс-службе отметили, что помещение бассейна было построено в 1987 году. Обрушение потолка и элементов фасада произошло 12 января. Никто не пострадал.
В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. Уже подан административный иск против городской администрации Владивостока. Он касается признания бездействия городских властей незаконным. Также иск требует обязать их финансировать техническое обследование и ремонт школьной кровли.
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