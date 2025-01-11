11 января 2025

В школьном бассейне во Владивостоке рухнул потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате крушения потолка в школьном бассейне никто не пострадал
В результате крушения потолка в школьном бассейне никто не пострадал Фото:

Во Владивостоке в общеобразовательной школе №72 рухнул потолок в помещении бассейна. Прокуратура Советского района начала проверку.

«Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлена на контроль», — заявил прокурор района Максим Муравьев, его слова передает прокуратура Приморского края в  telegram-канале. Муравьев лично выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб.

В пресс-службе отметили, что помещение бассейна было построено в 1987 году. Обрушение потолка и элементов фасада произошло 12 января. Никто не пострадал.

В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. Уже подан административный иск против городской администрации Владивостока. Он касается признания бездействия городских властей незаконным. Также иск требует обязать их финансировать техническое обследование и ремонт школьной кровли.

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Во Владивостоке в общеобразовательной школе №72 рухнул потолок в помещении бассейна. Прокуратура Советского района начала проверку. «Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлена на контроль», — заявил прокурор района Максим Муравьев, его слова передает прокуратура Приморского края в  telegram-канале. Муравьев лично выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб. В пресс-службе отметили, что помещение бассейна было построено в 1987 году. Обрушение потолка и элементов фасада произошло 12 января. Никто не пострадал. В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. Уже подан административный иск против городской администрации Владивостока. Он касается признания бездействия городских властей незаконным. Также иск требует обязать их финансировать техническое обследование и ремонт школьной кровли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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