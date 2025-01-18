На насосной станции в Волгограде зафиксировали незаконный сброс нефтепродуктов

В Волгограде на одной из канализационных насосных станций зафиксирован незаконный сброс нефтепродуктов. Об этом сообщила компания «Концессии водоснабжения». Специалисты подтвердили факт загрязнения химическим веществом, запрещенным к сбросу.
«Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты ... зафиксировали на КНС №5 в Красноармейском районе», — написали в telegram-канале городских «Концессий водоснабжения».
Предпринимаются меры для устранения последствий произошедшего. На месте инцидента проводят работу экстренные службы, также были отобраны стоки для лабораторных исследований. Сейчас станция функционирует в обычном режиме, угрозы для сотрудников предприятия и жителей города отсутствуют.
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