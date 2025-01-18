На насосной станции в Волгограде зафиксировали незаконный сброс нефтепродуктов

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На насосной станции в Волгограде обнаружили незаконный сброс химвещества
На насосной станции в Волгограде обнаружили незаконный сброс химвещества Фото:

В Волгограде на одной из канализационных насосных станций зафиксирован незаконный сброс нефтепродуктов. Об этом сообщила компания «Концессии водоснабжения». Специалисты подтвердили факт загрязнения химическим веществом, запрещенным к сбросу.

«Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты ... зафиксировали на КНС №5 в Красноармейском районе», — написали в telegram-канале городских «Концессий водоснабжения».

Предпринимаются меры для устранения последствий произошедшего. На месте инцидента проводят работу экстренные службы, также были отобраны стоки для лабораторных исследований. Сейчас станция функционирует в обычном режиме, угрозы для сотрудников предприятия и жителей города отсутствуют.

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В Волгограде на одной из канализационных насосных станций зафиксирован незаконный сброс нефтепродуктов. Об этом сообщила компания «Концессии водоснабжения». Специалисты подтвердили факт загрязнения химическим веществом, запрещенным к сбросу. «Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты ... зафиксировали на КНС №5 в Красноармейском районе», — написали в telegram-канале городских «Концессий водоснабжения». Предпринимаются меры для устранения последствий произошедшего. На месте инцидента проводят работу экстренные службы, также были отобраны стоки для лабораторных исследований. Сейчас станция функционирует в обычном режиме, угрозы для сотрудников предприятия и жителей города отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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